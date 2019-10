Trump s-a supărat pe presă și a uitat de președintele finlandez

Donald Trump și-a ieșit din fire la o conferință de la Casa Albă. Președintele Statelor Unite a fost deranjat de întrebările incomode ale reporterilor care au vrut să afle ce anume l-a rugat pe liderul Ucrainei să investigheze în cazul lui Joe Biden.

După ce s-a răfuit cu presa, liderul SUA a părăsit încăperea cu viteza fulgerului și l-a lăsat în urmă pe președintele finlandez Sauli Niinisto, care participa și el la conferință.

„Dacă presa ar fi corectă, cinstită, dreaptă și puternică, am fi o națiune și mai măreață. Am fi o națiune și mai măreață dacă nu am avea posturi ca CNN unde sunt oameni corupți. Vă mulțumesc tuturor!”, a spus Trump înainte de a ieși din sală.

Editor web: Monica Bonea