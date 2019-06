Viorica Dăncilă, despre referendum: "Pentru mine e important ce vor românii"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, deşi nu a votat la referendumul din 26 mai, va ţine cont de ce vor românii. "Pentru mine e important ce vor românii", a spus ea.

Viorica Dăncilă: „Am reitereat poziţia PSD şi anume că rezultatul votului este foarte important, că trebuie, dincolo de declaraţii, este important să dăm dovadă de acţiune pentru a pune în practică rezultatele acestui referendum.

Prima dată am spus că voi vota la referendum. După declaraţia preşedintelui cu un atac la referendum şi legarea referndumului de proasta guvernare am spus că nu vreau să politizeze şi că nu voi vota. Am văzut votul şi pentru mine e important ce vor cetăţenii, ce vor românii”.

Viorica Dăncilă a declarat pentru digi24, cu două zile înainte de referendum, că nu va mai vota la respectivul scrutin.

Premierul mai spunea că a urmărit declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis şi că acestea au nemulţumit-o: "Nu pot să fiu de acord cu cele declarate".