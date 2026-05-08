Toată lumea este cu ochii pe următoarea mișcare a președintelui - cum, când și ce partide vor forma viitorul Executiv - și încep să apară sugestii pentru ieșirea din criza politică. Fostul premier Viorica Dăncilă îi cere președintelui Nicușor Dan să pună un guvern nu pro-occidental, ci pro-România.

„Domnule președinte Nicușor Dan, fiți președintele tuturor românilor și arătați că puteți să uniți la aceeași masă pe toți și că puteți să negociați pentru un guvern cu experți, cu oameni cu

experiență și expertiză care să aducă un plus pentru România. Ridicați-vă la nivelul funcției pe care o aveți și acționați în interesul României. Nu cu calm,ci cu echilibru, cu consens, cu iubire față de țară și cu dorința de a rămâne în istoria acestei țări. Un președinte care a luat o decizie pentru toți, nu numai pentru unii. Aduceți un guvern nu pro-occidental, nu pro-Bruxelles, nu proeuropean, un guvern pro-România și proromâni. Domnule președinte, fiți președintele de care are nevoie România și vă garantez că eu vă voi lăuda prima dată. Dar în momentul în care îndemnați la calm, în timp ce oamenii mor de foame și sunt disperați și antreprenorii dau faliment și agricultura moare, și construcțiile, și toate domeniile, și producția industrială...”, a transmis Viorica Dăncilă într-un videoclip pubilcat pe pagina sa de Facebook.

Citește și:

EXCLUSIV Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni

Editor : B.E.