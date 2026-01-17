Live TV

Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia de Ambasada României în Cipru

Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, marcând astfel deschiderea unui an de manifestări dedicate acestei importante personalităţi a culturii universale, informează sâmbătă, într-o postare pe contul său de Facebook, Ambasada României în Cipru.

Evenimentul dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor a fost organizat de Ambasada României în Cipru în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” şi cu Primăria Municipiului Târgu Jiu.

În cadrul manifestării, Doina Lemny, fost curator al Muzeului Naţional de Artă Modernă din cadrul Centrul Pompidou şi unul dintre cei mai renumiţi experţi internaţionali în opera brâncuşiană, a susţinut conferinţa „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu”.

În intervenţia sa la eveniment, ambasadorul României în Cipru, Dan Mihalache, a evidenţiat personalitatea marcantă a lui Constantin Brâncuşi, subliniind geniul său artistic, dar şi filosofia de viaţă remarcabilă pe care a întrupat-o.

În faţa publicului prezent, format din reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditaţi la Nicosia, membri ai comunităţi româneşti, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, a adresat un mesaj în care a evocat responsabilitatea de a proteja şi promova moştenirea brâncuşiană.

Totodată, participanţii au avut ocazia să vizioneze o expoziţie de fotografie, precum şi documentare inedite despre viaţa şi creaţia marelui sculptor român născut la Hobiţa.

