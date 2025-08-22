Live TV

Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţii

Data publicării:
Ministrul Economiei Radu Miruţă
Ministrul Economiei Radu Miruţă. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, el acuzând că există cazuri în care şefii unor astfel de companii nu merg în fruntea acestora pentru veniturile mari, ci mai degrabă pentru „combinaţiile” pe care le fac din funcţiile deţinute.

„Ştiţi care e păcatul? Că cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000 (de lei, indemnizaţii – n.r.). Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective”, a afirmat Radu Miruţă, vineri, la Digi 24.

El a spus că, după ce managerii companiilor de stat îşi vor dovedi performanţa, el va fi cel care va pleda pentru ca aceştia să aibă salarii mari, însă nu înainte ca respectivele companii să fie performante.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu miruta in studioul digi24
Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea...
tulsi gabbard langa donald trump
Tulsi Gabbard blochează accesul partenerilor SUA la secretele despre...
Ultimele știri
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul
Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruță: Companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Le controlez pe toate
radu miruta la o sedinta
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu Miruță: „Am fost surprins”
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de aviație din subordonea Ministerului Economiei
radu miruta la o sedinta
Radu Miruţă: O sumă corectă pentru înfiinţarea unei firme ar fi cam cât costă desfiinţarea. De la un leu la 8.000 de lei e cam abrupt
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal conducerea. Două persoane, cercetate disciplinar
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...