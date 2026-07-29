Radu Miruță a oferit clarificări, în exclusivitate pentru Digi24, despre alerta cu bombă, de miercuri dimineață, din Portul Constanța. Ministrul interimar al Apărării a declarat că amenințarea a fost semnalată de pe două numere de telefon din afara României: un număr cu prefix de Ucraina și celălalt cu prefix de Polonia.

„A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României. Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligența artificială”, a explicat Radu Miruță la Digi24.

Ministrul interimar al Apărării a completat că se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului.

„Nu a fost închis portul, au fost oameni evacuați din niște clădiri - unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat - colegii angajați la Portul Constanța.”

Radu Miruță a subliniat că nu s-a închis tot portul, însă situația continuă să fie în dinamică.

Editor : Ș.R.