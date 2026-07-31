TAROM va trimite un nou plan de restructurare la Comisia Europeană. Miruță: „Compania riscă să returneze ajutorul de stat”

TAROM va transmite Comisiei Europene un nou calendar pentru îndeplinirea obligațiilor din planul de restructurare și va prezenta, în septembrie, un plan refăcut, bazat pe date financiare reale, a anunțat vineri ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, în forma actuală, planul nu demonstrează viabilitatea companiei, iar România riscă să fie obligată să restituie ajutorul de stat primit.

„Avioanele TAROM trebuie să zboare, iar pentru asta trebuie să existe șefi care să vrea, să știe ce trebuie corectat și să aibă curajul să se raporteze la adevăr, nu să tragă de cifre doar pentru a se preface că fac management. Am avut o discuție onestă la Ministerul Transporturilor cu directorul general interimar al TAROM, cu președintele Consiliului de Administrație, cu directorul financiar și cu directorul comercial”, a scris ministrul pe Facebook.

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Miruță: „Adevărul arată grav”

Ministrul susține că, după analizarea situației, a constatat că planul de restructurare convenit cu Comisia Europeană nu a fost implementat conform angajamentelor asumate.

„Atunci când dai la o parte minciunile celor care au condus până acum această companie spre prăpastie, adevărul arată grav. TAROM a avut un plan de restructurare agreat, în baza căruia a primit foarte mulți bani. Perioada de implementare a fost 2024–2026, însă planul propus chiar de conducerea companiei nu a fost parcurs, iar obligațiile asumate nu au fost îndeplinite. În condițiile actuale, generate de modul în care TAROM a fost condusă și coordonată în ultimii ani, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate. Iar în forma actuală, nu o demonstrează”, a afirmat Miruță.

Acesta a subliniat că TAROM rămâne o companie strategică pentru România și că Ministerul Transporturilor încearcă să recupereze întârzierile în relația cu Comisia Europeană.

Ce măsuri au fost stabilite

În urma întâlnirii de la minister, au fost stabilite mai multe termene pentru refacerea planului de restructurare și reluarea dialogului cu executivul european.

„În următoarele trei zile vom informa Comisia Europeană printr-o adresă că ceea ce TAROM trebuia să facă până la 1 iunie și nu a făcut va fi realizat în regim accelerat. În șase săptămâni vom propune un proiect pentru viitorul TAROM și vom solicita o întrevedere la Comisia Europeană pentru a prezenta argumentele. La mijlocul lunii septembrie vom transmite un plan onest, construit pe date financiare reale, pe venituri certe și pe cheltuieli reduse”, a anunțat ministrul.

Potrivit acestuia, noua conducere a companiei a început deja refacerea bugetului pe baza situației financiare reale.

„Da, uneori trebuie să strângem cioburile lăsate de cei care au considerat compania statului un loc de petrecere privată. Uneori au fost sparte atât de multe farfurii în timpul distracției, încât e critic de târziu. Dar pentru o companie strategică precum TAROM trebuie făcut tot ce este necesar. Asta facem”, a mai transmis Radu Miruță.

Directorul general al TAROM a fost schimbat săptămâna trecută

Pe 24 iulie, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat revocarea din funcție a directorului general al TAROM, Bogdan Costaș, după ce Consiliul de Administrație a constatat că acesta nu a luat măsurile necesare pentru refacerea bugetului pe baza datelor reale și a întârziat demersurile către Comisia Europeană privind modificarea planului de restructurare.

În locul său, Consiliul de Administrație l-a desemnat director general interimar pe Cristian Anghel, fost director de operațiuni la sol, și a demarat procedura de selecție pentru ocuparea definitivă a funcției, în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Editor : A.D.