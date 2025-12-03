Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată miercuri, 3 decembrie, la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti, operaţiune finalizată în intervalul de timp asumat iniţial, evitând astfel oprirea rafinăriei şi a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg judeţul Prahova.

Potrivit News.ro, pentru alimentarea stabilă a rafinăriei, Apa Nova a instalat şi pus în funcţiune conducte dedicate, concepute special pentru a asigura un debit constant către consumatorii industriali din zona Petrobrazi. Lucrările au fost sincronizate astfel încât să reducă riscurile operaţionale şi să nu pună presiune suplimentară pe sistemul public de distribuţie a apei, deja afectat de deficitul major din regiune.

Finalizarea intervenţiei permite reluarea în siguranţă a operaţiunilor de pe platforma industrială, în timp ce autorităţile locale continuă să gestioneze efectele provocate de scăderea resurselor de apă.

Ce au decis autorităţile în şedinţa din 2 decembrie

Problema alimentării cu apă a rafinăriei a fost analizată marţi seară, 2 decembrie, într-o şedinţă la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ai autorităţilor din Prahova, OMV Petrom, Transelectrica, ESZ Prahova, Hidro Prahova, ISU şi Termo Ploieşti.

În urma discuţiilor s-a stabilit ca ESZ să continue până miercuri seară furnizarea unui debit de 87 l/s, suficient pentru a menţine instalaţiile rafinăriei în funcţiune încă 48 de ore. Ulterior, debitul urma să fie redus la 71 l/s, în funcţie de capacităţile disponibile.

Totodată, după realizarea unui bypass la Crângul Bot, între Apa Nova şi ESZ, alimentarea urma să fie preluată prin Termo Ploieşti, cu un debit de 41 l/s. Consiliul Judeţean Prahova a precizat că aceste măsuri au fost „esenţiale pentru stabilizarea situaţiei în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea rafinăriei să poată continua fără întreruperi”.

Apa Nova, suplimentare de debit pentru Petrobrazi

Prefectura Prahova a anunțat de marţi seară că Apa Nova analizează posibilitatea de a suplimenta cu 150 m³/h cantitatea de apă necesară funcţionării rafinăriei. Soluţia tehnică a fost implementată miercuri prin conectarea la sistemul propriu de alimentare, reducând dependenţa de reţeaua publică aflată sub presiune.

Situaţia de urgenţă din judeţ a pornit de la Barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza creşterii turbdităţii apei, un fenomen provocat de precipitaţii şi de antrenarea masivă a particulelor în lacul de acumulare.

Din acest motiv, începând de sâmbătă, 29 noiembrie, mai multe localităţi din Prahova se confruntă cu restricţii sau chiar întreruperi totale ale alimentării cu apă potabilă.

Autorităţile lucrează în prezent la remedierea situaţiei, iar măsurile luate pentru asigurarea apei către rafinăria Petrobrazi sunt considerate cruciale pentru menţinerea stabilităţii economice şi energetice a zonei.

