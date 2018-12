REVELION 2019. Spectacolele care vor avea loc în noaptea dintre ani

Pregătirile pentru petrecerile în aer liber de Anul Nou sunt pe ultima sută de metri. Toate marile oraşe își cheamă locuitorii în stradă: promit şampanie, artificii şi concerte cu vedete. Capitala trebuia să dea exemplu, de aceea la Bucureşti sunt organizate două revelioane. Două petreceri în aer liber sunt organizate în Bucureşti pentru a marca trecerea în anul 2019 – în Piaţa Constituţiei şi în parcul Titan. Pe cele două scene vor urca, între alţii, Delia, Smiley, Antonia, Irina Rimes, The Motans, ATB, Alifantis & ZAN, byron, Paraziţii şi Carla’s Dreams.

Traficul rutier în Bucureşti, în zona Pieţei Constituţiei, va fi interzis de astăzi de la ora 13 până mâine dimineaţă, la ora 6. Nu se va putea circula pe Bulevardul Unirii, nici pe Bulevardul Libertăţii. Măsura este luată pentru că pe scena din faţa Palatului Parlamentului se va desfăşura concertul de Revelion organizat de Primăria Capitalei. Vor cânta Delia, Carlas Dreams, Smiley, The Motans, Irina Rimes şi alţi artişti în vogă. Invitat special este celebrul DJ ATB, care va mixa live.

La „Revelionul Centenar”, care va începe la ora 19.30, în Piaţa Constituţiei, vor cânta Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea şi Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori.

ATB va mixa live, iar seara se va încheia cu un foc de artificii.

Revelionul „Liberi sub Cerul Liber" din Sector 3 va începe la ora 19.00 şi va fi prezentat de Răzvan Simion.

Aici vor cânta: Alifantis & ZAN, byron, Lidia Buble, Silviu Biriş, ROA, Vunk, Adrian Naidin, Mihai Mărgineanu, Paraziţii şi Carla’s Dreams.

La miezul nopţii, va avea loc un spectacol cu focuri de artificii care va dura 8 minute.

Traficul rutier va fi închis în zona Palatului Parlamentului. Metroul şi maşinile STB vor circula toată noaptea în regim special. În zilele de 1 şi 2 ianuarie, mijloacele de transport în comun vor circula după programul corespunzător zilei de duminică.

Accesul la cele două evenimente este liber.

Un concert și un spectaculos foc de artificii vor marca trecerea în noul an în Oradea. Pe 31 decembrie, de la ora 23, pe scena din Piața Unirii, în cadrul Târgului de Crăciun, va urca trupa italiană Alessia & Fracassoni. La miezul nopții va avea loc un spectaculos foc de artificii.

Primii care vor intra în 2019 sunt însă locuitorii arhipelagului Kiribati şi ai insulelor Samoa din Pacific (duminică, ora 12:00, ora României), iar ultimii vor întâmpina Noul An cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană (luni, ora 13:00, ora României).

Kiribati. Pe 21 din cele 33 de insule care alcătuiesc arhipelagul trăiesc 100.000 de oameni. Ei sunt primii care văd răsăritul soarelui în fiecare zi şi, deci, cei care sărbătoresc primii revelionul an de an. Potrivit tradiţiei din Kiribati, oamenii cred că venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul nopţii, locuitorii arhipelagului se opresc pentru câteva clipe din petrecere, ca să se roage pentru un an mai bun decât cel care tocmai se încheie.

Noua Zeelandă sărbătorește apoi venirea noului an (când în România va fi duminică, ora 13:00). Momentul va fi marcat, ca în fiecare an, cu un uriaş foc de artificii lansat de pe Sky Tower din Auckland, cea mai înaltă clădire din emisfera sudică. Zeci de mii de oameni asistă la spectacolul pirotehnic.

Urmează Australia. Câteva tone de materiale pirotehice sunt folosite de obicei pentru unul dintre cele mai frumoase și renumite spectacole de artificii de Anul Nou, cel de la Sydney. Artificiile sunt lansate din peste 100 de puncte. Lansatoarele sunt instalate pe Sydney Harbour Bridge, pe Opera din Sydney, dar şi pe apă. În jur de un milion de oameni au asistat în anii trecuți la focul de artificii. Cei mai mulţi au venit cu ore bune înainte de începerea petrecerii pentru a prinde cel mai bun loc. An de an, Sydney adună mai mulți turiști decât Berlin, Londra sau New York datorită focului de artificii impresionant de acolo.

Spectacole impresionante de lumini sunt așteptate și în Hong Kong, China sau Taiwan.

Cu o oră înaintea Hong Kongului, în 2018 intră Coreea de Sud şi Coreea de Nord. De obicei, conducerea comunistă de la Phenian întâmpină Noul An cu un fastuos foc de artificii. Intrarea în Noul An este unul dintre puţinele momente de bucurie şi poate de speranță pentru locuitorii Coreei de Nord. După ce în acest an liderul de la Phenian a iritat mai mult ca oricând comunitatea internațională prin testele balistice efectuate, nu va rata probabil ocazia de a se făli și mai mult.

Tone de artificii sunt folosite şi în Taiwan. Jerbele strălucitoare sunt lansate din celebrul turn Taipei 101 şi luminează minute în şir capitala statului asiatic.

După artificiile din Sydney, cel mai așteptat spectacol este la Dubai, care a reușit deja de doi ani să intre în Cartea Recordurilor.

La Moscova, focul de artificii are loc în Piața Roșie. Cu o lungime de 330 de metri și 70 de metri lățime, este cea mai cunoscută din Moscova. Separă Kremlinul, sediul Președinției ruse, de zona comercială şi este locul din care pornesc marile străzi ale capitalei Rusiei. Este, de altfel, locul tradiţional în care se întâlnesc moscoviţii cu ocazia Revelionului. Şi fiindcă temperaturile sunt coborâte, oamenii se încălzesc cu ceai cald, cu tradiţionala votcă sau, după caz, dansând.

După Moscova, anul 2019 va ajunge și la Chișinău, București, Sofia, Istanbul. Când Europa de Est va fi deja de o oră în noul an, uralele de întâmpinare se vor auzi în Europa de Vest.

Milioane de oameni vor întâmpina noul an pe străzile marilor oraşe din lume. Dincolo de şampanie şi confetti, autorităţile se gândesc la siguranţă. De la Paris, până la New York şi Sao Paulo zeci de mii de poliţişti şi agenţi de securitate au fost mobilizaţi pentru a preveni orice posibil atac. Peste 10.000 de poliţişti vor patrula pe străzile Parisului în ultima zi a anului. 2.000 dintre ei vor putea fi văzuţi numai pe Champs Elysees. Aceeaşi preocupare pentru securitate este şi în capitala Marii Britanii.

Germania întâmpină noul an cu măsuri drastice de securitate. Sute de mii de oameni sunt aşteptaţi la petrecerea de la Berlin. Focul de artificii are loc de obicei la Poarta Brandenburg. Şi nu doar artificiile îi ţin în stradă pe cei care se adună în centrul Berlinului pentru a sărbători trecerea în noul an. Artiști şi DJ faimoşi asigură distracţia cu concerte live, proiecţii de lumini şi efecte speciale. Nu lipsesc nici tarabele cu mâncare tradiţională şi vin fiert, întinse pe doi kilometri de bulevard. Gongul de la miezul nopții dă startul unei petreceri care ţine până în zori. Locul ales pentru petrecerea dintre ani nu este întâmplător. Poarta Brandenburg, construită între anii 1788-1791, este un simbol al capitalei germane, de care sunt legate multe evenimente importante din istoria ţării.

Celebrarea lui 2019 va culmina spre dimineață cu New York -ul, unde în Time Square ritualul întâmpinării Anului Nou va fi ca de fiecare dată plin de culoare, muzică, veselie și fast. Milioane de hârtiuţe colorate au acoperit trotuarele din centrul metropolei New York la repetiţiile pentru noaptea de Revelion. Peste un milion de oameni se adună an de an în celebra Time Square pentru a asista la spectacolul de Revelion.

