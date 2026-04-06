Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc exercițiul MOBEX

Data publicării:
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministerul Apărării anunță că primul exercițiu din acest an pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, MOBEX AB-HD-26, se va desfășura în perioada 11- 15 mai, în județele Alba și Hunedoara.

Activitățile de tip MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate, arată un comunicat al Ministerului Apărării.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba.

Exerciții similare au mai avut loc în județul Alba în anul 2016 și în județul Hunedoara în anul 2018.

MOBEX este organizat în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare a rezerviștilor pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activitățile de evaluare a autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

În anul 2026 sunt planificate trei exerciții MOBEX: AB-HD (mai), NT-SV-BT (septembrie) și Buc-IF (octombrie).

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, mai arată comunicatul MApN.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
mircea lucescu
2
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
3
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Donald Trump.
4
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
5
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta foto gov ro
Ministrul Apărării, despre Iran: Facem analize la milimetru de trei ori pe zi. România nu mai stă deoparte, joacă la masa mare
dronă militară de supraveghere Watchkeeper
Ce se întâmplă cu dronele Watchkeeper X contractate de MApN: Radu Miruță vorbește despre rezilierea contractului. Poziția Elbit Systems
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Forţele Aeriene Române au început o nouă misiune de poliţie aeriană. Detaşamentul „Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță susține că Iranul nu intenționează să deschidă un front cu NATO: Nu luăm în calcul un atac asupra României
radu miruta
Radu Miruță: Infirm categoric informațiile false despre militarii americani răniți la Baza Mihail Kogălniceanu
Recomandările redacţiei
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Mircea Lucescu
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
emmanuel macron recep erdogan
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
ploaie, primavara, floare
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni...
Ultimele știri
Un șofer din Cluj a luat două amenzi în 4 minute pentru depășirea vitezei. „Lecțiile importante vin la interval foarte scurt de timp”
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul...
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”