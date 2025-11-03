Live TV

România va construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria, Brașov. Investiția urcă la aproape 500 de milioane de euro

Andreea Dobra
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
România a obținut condiții mai bune în urma renegocierii Fabrica va fi una dintre cele mai moderne din lume România, printre principalii beneficiari ai fondurilor europene SAFE

România, prin statul român, și compania germană Rheinmetall au semnat acordul pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție la Victoria, în județul Brașov, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Investiția este estimată la aproximativ 500 de milioane de euro și va crea circa 700 de locuri de muncă.

Acordul final a fost semnat la Palatul Victoria, în prezența premierului Ilie Bolojan, a ministrului Economiei, Radu Miruță, și a CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger.

Ilie Bolojan a precizat că „este o materializare rapidă a Planului de Acţiune România-Germania, semnat în urmă cu câteva luni”.

România a obținut condiții mai bune în urma renegocierii

Potrivit Ministerului Economiei, înțelegerea inițială cu compania germană a fost renegociată, iar statul român a obținut avantaje suplimentare de peste 93 de milioane de euro.

Printre modificările convenite:

•jumătate din 47 de milioane de euro dintr-o finanțare europeană vor reveni și României, nu doar companiei germane;

•taxa de licență a fost redusă de la 8% la 6%;

•chiria pentru platforma industrială a crescut de la 6 la 9 milioane de euro.

Ministrul Radu Miruță a precizat că România va avea drept de veto în deciziile majore ale noii companii, cum ar fi împrumuturi sau vânzări de acțiuni. De asemenea, a fost introdusă obligația ca o parte din lanțul de aprovizionare să fie asigurat de firme românești, pentru a stimula industria locală de apărare.

Fabrica va fi una dintre cele mai moderne din lume

Compania Rheinmetall-Victoria SA, care va gestiona investiția, va produce pulberi cu bază dublă și triplă, utilizate la munițiile pentru artilerie.

Unitatea va avea o capacitate de producție de 60.000 de încărcături și 300.000 de încărcături modulare, printre cele mai mari din lume. Vor fi fabricate și 200 de tone de pulberi pentru nevoile interne, în special pentru calibrele de 120 mm și pentru calibre medii.

Construcția este programată să înceapă în 2026, iar producția ar putea fi lansată doi ani mai târziu.

România, printre principalii beneficiari ai fondurilor europene SAFE

Proiectul se încadrează în inițiativa europeană SAFE – Security Action for Europe, un program temporar al Uniunii Europene care oferă împrumuturi cu dobândă redusă pentru investiții în apărare.

România are alocate 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă dintre statele membre.

Lista finală a proiectelor trebuie transmisă Comisiei Europene până la 29 noiembrie, urmând ca planurile de investiții să fie aprobate de CSAT în a doua jumătate a lunii.

”Suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem astăzi şi în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE şi ne aşteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni”, a aunţat premierul.

