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Undă verde pentru platforma SAFE. Guvernul vrea să faciliteze accesul companiilor românești la proiectele europene de apărare

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aparare UE tancuri
Foto: Getty Images
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Din articol
Companiile românești vor putea găsi mai ușor parteneri europeni Platforma nu va gestiona fondurile și nici achizițiile publice

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un memorandum privind dezvoltarea unei platforme informatice dedicate proiectelor din Planului național SAFE pentru industria europeană de apărare. Sistemul, care va fi dezvoltat și administrat tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), va conecta companiile românești cu contractorii implicați în proiectele europene de apărare, pentru a facilita formarea de parteneriate și integrarea acestora în lanțurile de aprovizionare.

Potrivit documentului, platforma va avea rolul de a conecta companiile românești cu contractorii implicați în proiectele europene din domeniul apărării, pentru a facilita integrarea acestora în lanțurile de aprovizionare.

Memorandumul propune desemnarea Cancelariei Prim-Ministrului drept instituția responsabilă de elaborarea arhitecturii sistemului, definirea specificațiilor funcționale și tehnice, precum și operaționalizarea platformei, după adoptarea cadrului normativ necesar.

„Prin acest memorandum, se propune aprobarea dezvoltării de către Cancelaria Prim-Ministrului, în calitate de instituţie care asigură supervizarea generală a implementării Planului naţional SAFE, a unei platforme informatice dedicate facilitării cooperării industriale aferente proiectelor din cadrul Planului”, se arată în document.

Companiile românești vor putea găsi mai ușor parteneri europeni

Potrivit memorandumului, platforma va promova capacitățile companiilor românești și va facilita conectarea acestora cu firmele implicate în proiectele finanțate prin instrumentul european SAFE.

„Contractorii vor putea publica necesităţile industriale specifice proiectelor, iar furnizorii români îşi vor putea prezenta domeniile de activitate, capabilităţile, certificările şi experienţa relevantă”, se precizează în document.

Sistemul va integra un nivel ridicat de automatizare, astfel încât să poată realiza potriviri automate între cererea și oferta industrială și să efectueze verificările administrative și fiscale necesare, fără intervenția manuală a autorităților.

Guvernul motivează implicarea STS prin faptul că platforma va procesa informații sensibile și confidențiale din domeniul apărării și securității.

„STS va asigura dezvoltarea şi administrarea tehnică a platformei, valorificând competenţele sale în furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru autorităţile publice, precum şi capacitatea de a garanta un nivel ridicat de securitate cibernetică, disponibilitate şi rezilienţă operaţională”, se arată în memorandum.

Platforma nu va gestiona fondurile și nici achizițiile publice

Documentul precizează că platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru gestionarea finanțărilor europene și nici pentru derularea procedurilor de achiziții publice.

„Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru gestionarea asistenţei financiare acordate prin instrumentul european SAFE, pentru derularea procedurilor de achiziţii publice şi nici nu va constitui o platformă de atribuire a contractelor, rolul exclusiv al acesteia fiind acela de a facilita conectarea operatorilor economici şi identificarea rapidă a unor potenţiali parteneri industriali”, se mai arată în document.

Editor : Ana Petrescu

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