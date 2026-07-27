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Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei: Navele finanţate prin SAFE trebuie construite la Mangalia

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Șantierul Naval Mangalia
Șantierul Naval Mangalia. Foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu
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Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, susţine că proiectul privind construirea celor patru nave de patrulare finanţate prin programul european SAFE trebuie realizat la Şantierul Naval Mangalia, în ciuda situaţiei dificile în care se află compania.

Ministrul a explicat la TVR Info că a preluat mandatul într-un moment în care şantierul se afla deja într-o situaţie critică, având în vedere că a găsit un litigiu internaţional, o companie în insolvenţă, o asociere între statul român şi Damen şi o companie care mai avea câteva luni până la faliment”, potrivit News.ro.

Irineu Darău susține că prima măsură luată a fost asigurarea plăţii salariilor angajaţilor timp de şase luni, prin Fondul de garantare, pentru a păstra forţa de muncă până în luna iulie.

Darău a precizat că Ministerul Economiei a introdus o condiţie obligatorie în cadrul programului SAFE: cele patru nave care vor fi finanţate din fonduri europene trebuie construite la Mangalia.

„Cel care va primi banii europeni pentru cele patru nave trebuie să le producă în România, la Mangalia. Acestea sunt cerinţe de cooperare obligatorii impuse de Ministerul Economiei”, a precizat el.

Ministrul a explicat însă că statul nu poate interveni în procedura de faliment a şantierului, aceasta fiind gestionată de administratorul judiciar şi supravegheată de instanţă.

„Societatea este în faliment şi este condusă de un administrator judiciar. Nu putem dicta nimic. Există un proces în desfăşurare şi unele decizii vor aparţine judecătorului”, a declarat Irineu Darău.

În ceea ce priveşte interesul companiei Rheinmetall pentru şantier, ministrul spune că, din discuţiile purtate cu reprezentanţii companiei, există disponibilitatea de a realiza proiectul la Mangalia.

„Am fost împreună cu Rheinmetall şi cu posibilii lor parteneri la Mangalia şi am văzut un foarte mare interes pentru a duce acest proiect la bun sfârşit şi a-l face la Mangalia, aşa cum am impus prin acordul de cooperare”, a relatat Darău.

Ministrul a subliniat însă că deciziile investiţionale aparţin companiei private şi nu pot fi influenţate de Guvern. Cu toate acestea, el şi-a exprimat încrederea că proiectul va fi dus la bun sfârşit.

„Banii din SAFE sunt pentru nave produse la Mangalia şi am încredere că aşa se va întâmpla, iar până în 2030 vom avea patru nave noi, finanţate prin SAFE şi construite la Mangalia”, a afirmat Irineu Darău.

Editor : Ș.R.

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