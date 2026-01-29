Live TV

Video România vrea să scape de armele sovietice. Cu ce echipament se va înzestra armata pentru a se alinia la standardele NATO

Data publicării:
tanc al armatei romane in poligon
Foto: MAPN.ro

Ministerul Apărării vrea să scape de armamentul sovietic. Deși România este deja de 22 de ani în NATO, militarii încă folosesc și tehnică sovietică. E vorba despre tancuri, mitraliere sau lansatoare de rachete. Principalul obstacol este că armamentul vechi sovietic nu e compatibil cu cel NATO și asta poate să producă probleme în misiunile și în exercițiile aliaților.

Armata României a început acest proces de modernizare destul de târziu, după aderarea la NATO. Prin 2013, au fost anunțate primele achiziții moderne europene, iar prima forță vizată de aceste schimbări a fost aviația. România se baza pe Mig-21 Lancer.

Aceste aeronave au fost retrase în 2023 și au fost înlocuite cu avioane F-16. În momentul de față, România are aproximativ 70 de aeronave. Este vorba despre avioane cumpărate din Portugalia și din Norvegia. Armata României are, în prezent, trei escadrile pentru misiuni și o escadrilă, la baza Borcea, pentru antrenamentul piloților.

Tancul reprezintă coloana vertebrală a forțelor terestre, iar în momentul de față Ministerul Apărării Naționale se bazează pe un tanc vechi, sovietic. Este vorba despre TR-85 Bizonul”. Acesta a fost modernizat în anii 90, iar armata plănuiește să îl înlocuiască cu tancuri Abrams - sunt vehicule blindate produse de Statele Unite ale Americii. Este vorba despre tancuri testate în război, care ar trebui să fie livrate în țara noastră începând cu anul acesta.

Pe lângă Abrams, cel mai probabil Ministerul Apărării Naționale va cumpăra tancuri și din Europa sau din Asia.

O altă schimbare importantă pentru Armata României este legată de mitraliere. Acum, soldații au la dispoziție bătrânele Kalașnikov. Aceste mitraliere au fost fabricate în anii 50. Este nevoie ca ele să fie schimbate, iar această modificare va fi făcută cu armament NATO.

Prin programul SAFE, MApN va cumpăra aproximativ 240.000 de arme. Este vorba despre mitraliere, despre lansatoare. Oficialii din Ministerul Apărării estimează că aceste arme ar putea să ajungă în dotarea militarilor începând cu 2027-2028.

