Forţele Terestre Române anunţă, miercuri, deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Acestea vor participa la un exerciţiu militar.

„Statul Major al Forţelor Terestre desfăşoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Exerciţiul face parte din Planul activităţilor de instruire şi se desfăşoară periodic pentru a testa capacitatea de reacţie a structurilor din subordinea SMFT”, anunţă, miercuri, Forţele Terestre Române.

Instituţia precizează că tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală.

„Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic”, au mai transmis oficialii Armatei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.