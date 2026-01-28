Live TV

Foto Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele Terestre Române anunţă deplasări pentru un exercițiu

Data publicării:
vehicule militare fortele terestre romane
Foto: Forțele Terestre Române

Forţele Terestre Române anunţă, miercuri, deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Acestea vor participa la un exerciţiu militar. 

„Statul Major al Forţelor Terestre desfăşoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Exerciţiul face parte din Planul activităţilor de instruire şi se desfăşoară periodic pentru a testa capacitatea de reacţie a structurilor din subordinea SMFT”, anunţă, miercuri, Forţele Terestre Române. 

Instituţia precizează că tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală. 

„Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic”, au mai transmis oficialii Armatei. 

