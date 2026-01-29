Live TV

Friedrich Merz exclude o aderare a Ucrainei la UE în 2027. Argumentele invocate de cancelarul german

profimedia-1004238930
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz Foto: Profimedia
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, miercuri, că nu vede nicio șansă ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în viitorul apropiat, potrivit agenției DPA.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz, miercuri, după discuțiile cu partenerii săi de coaliție de la Berlin.

Orice țară care dorește să adere la UE trebuie mai întâi să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, un proces care durează de obicei câțiva ani, a menționat cancelarul.

Cu toate acestea, el a subliniat că Ucraina are nevoie de o perspectivă care să deschidă calea pentru aderare pe termen lung. „Putem aduce încet Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană pe parcurs.”

„Acest lucru este întotdeauna posibil, dar o aderare atât de rapidă pur și simplu nu este fezabilă”, a spus Merz.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat marți cererea ca țara sa să adere la UE încă din 2027.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga Europă”, a scris el pe X, după o conversație telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker.

„Forța colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în materie de securitate, tehnologie și economie”, a continuat Zelenski.

Merz: Negocierile de pace sunt prioritatea

În ceea ce privește încheierea războiului cu Rusia, Merz a spus că există alte priorități în acest moment.

„Suntem în strânsă legătură cu delegațiile SUA și Ucrainei. De asemenea, am redactat documentele împreună și este bine că acum au loc discuții directe între Ucraina și Rusia”, a afirmat el.

„Însoțim aceste discuții cu un sprijin deosebit și cu marea speranță că acestea se vor încheia cât mai curând posibil.”

Ministrul de Externe Wadephul solicită o șansă echitabilă de aderare

Comentariile lui Merz au venit după ce colegul său de partid și ministrul de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Ucraina merită o șansă echitabilă de a adera la UE.

„O arhitectură de pace durabilă în Europa necesită ca Ucraina să aibă o șansă egală de a adera la Uniunea Europeană”, a declarat Wadephul, miercuri, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri din Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german.

Wadephul nu a comentat o posibilă dată pentru o astfel de aderare.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

