Revin fraudele online: cum recunoști platformele false de investiții care folosesc imaginea unor entități de presă și cum te poți prote

Au reapărut în mediul online schemele de fraudă care exploatează identitatea unor instituții media cunoscute din România și promisiunea unor investiții profitabile pe termen scurt. Mecanismul este construit atent, în etape bine organizate: de la articole de presă false și platforme fictive de investiții, până la apeluri telefonice persuasive și solicitări repetate de bani, totul cu scopul de a obține datele personale și fondurile păgubiților.

Specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra fenomenului, subliniind că tentativa de înșelătorie se bazează pe tehnici avansate de inginerie socială și manipulare psihologică. Pentru a genera încredere și legitimitate, infractorii se folosesc de imaginea unor organizații de presă cu notorietate și a unor personalități publice (politicieni, antreprenori, vedete TV, etc.).

În primă fază, interesul este captat prin conținut online fals, prezentat sub forma unor materiale de presă. Potențialele victime sunt direcționate către pagini web care reproduc fidel site-uri credibile de știri, printre care și Digi24.ro, speculând componente vizuale similare cu cele oficiale precum logo-uri, culori, fonturi. Deși la prima vedere par veridice, aceste agregatoare nu aparțin publicațiilor a căror identitate o utilizează în mod ilicit, ci sunt administrate, în fapt, de hackeri.

Articolele de pe site-ul clonă sunt în întregime fabricate și includ adesea presupuse interviuri între figuri publice - lideri politici sau jurnaliști cunoscuți, plasate în contexte aparent credibile, cum ar fi emisiuni televizate sau așa-zise „dezvăluiri exclusive”. Scopul este de a crea impresia de autenticitate a informației și, în paralel, de a declanșa reacții puternice: indignare, entuziasm sau sentimentul urgenței și presiunii. Odată indusă această stare, potențiala țintă devine mai ușor de influențat și mai predispusă să acționeze impulsiv.

În continuare, sunt promovate detalii despre o pretinsă platformă de investiții care promite randamente rapide și garantate, prin formulări de tipul „profit zilnic”, „ofertă/șansă limitată” sau „randament sigur”. Mesajele sunt susținute de “dovezi” inventate: comentarii și capturi de ecran, extrase de cont falsificate, menite să întărească iluzia unui succes ușor de obținut și lipsit de riscuri.

Următoarea etapă vizează colectarea datelor personale, punct în care victima este invitată să completeze un formular asemănător celor pe care le copiază, unde sunt solicitate numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon sau alte elemente valoroase.

La scurt timp, aceasta este contactată de cineva care se recomandă agent sau consultant financiar. Pe un ton profesionist și convingător, discursul este orientat spre grăbirea deciziei, insistând pe oportunitatea momentului. Sub pretextul activării imediate a contului, persoana este încurajată să depună o sumă relativ mică de bani, descrisă ca sold minim obligatoriu, pentru a-i permite accesul pe platformă.

Transferul bancar se realizează prin metode rapide și dificil de recuperat - plăți cu cardul, viramente instant sau criptomonede. Pe tot parcursul procesului, păgubitul este asistat de către așa-numitul agent, tocmai pentru a nu exista pauze pentru investigații suplimentare sau consultarea unor terți.

Odată efectuată plata inițială, site-ul afișează câștiguri fictive sub formă de grafice sau sume în creștere, pentru a stimula depuneri repetate și alocarea unor valori din ce în ce mai mari, în speranța unor profituri tot mai consistente.

Atunci când victima încearcă să își retragă fondurile, sunt invocate diverse blocaje artificiale cum ar fi taxe adiționale, comisioane sau obligații fiscale inexistente, cu scopul de a obține noi plăți sau de a prelungi operațiunea până la epuizarea resurselor financiare.

În final, atacatorii urmăresc culegerea datelor de contact pentru exploatare ulterioară, alimentări succesive de bani și, în unele cazuri, colectarea documentelor de identitate sub justificarea procedurilor de verificare, specifice platformelor de investiții.

Alături de specialiștii DNSC, Digi24 îi sfătuiește pe utilizatori să trateze cu maximă prudență conținuturile care circulă în mediul digital, să își protejeze datele personale și fondurile, și să semnaleze prompt inițiativele frauduloase autorităților competente.

RECOMANDĂRI:

• Consultați întotdeauna adresa exactă a paginii web (URL) pentru a vă asigura că nu ați accesat un site clonă controlat de atacatori;

• Fiți atenți la reclamele online care promit câștiguri imediate, chiar și atunci când apar pe platforme de știri. O ofertă prea bună pentru a fi adevărată poate ascunde o capcană;

• Verificați mereu orice informație apărută în spațiul virtual din surse multiple, cu reputație, înainte de a acționa;

• NU introduceți date personale sau financiare, NU instalați aplicații sau alte tipuri de programe pe dispozitive și NU transferați bani la solicitarea unor necunoscuți;

• Vă încurajăm să colaborați cu instituțiile media și site-uri de publicitate online pentru identificarea și eliminarea rapidă a unor astfel de încercări de înșelătorie;

• Dacă sesizați o reclamă sau o pagină suspectă, raportați către DNSC prin apel la 1911 (tarif normal național) sau în platforma PNRISC dedicată incidentelor de securitate cibernetică.

În mediul online, graba este cel mai mare aliat al infractorilor. O informare corectă și vigilența pot face diferența dintre o tentativă de fraudă blocată la timp și o pierdere financiară semnificativă.

În următorul clip video puteți urmări cum decurge un vishing - atacul de securitate cibernetică prin care infractorii din mediul online încearcă, prin metode de inginerie socială, să-și convingă potențialele victime să le ofere date sensibile, fonduri sau alte elemente cu ajutorul cărora, ulterior, le pot aduce prejudicii.

