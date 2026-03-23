A fost inventat pansamentul inteligent care monitorizează şi tratează rănile. Cum funcționează

O echipă de oameni de ştiinţă din Australia a dezvoltat un pansament „inteligent”, capabil să monitorizeze şi să trateze leziunile în timp real. Invenția ar putea revoluţiona tratamentul rănilor cronice.

Cercetătorii de la Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne (RMIT) au creat o metodă de încorporare a unor nanomateriale multifuncţionale, cunoscute sub numele de „puncte de carbon”, într-un pansament din hidrogel, care îndeplineşte dubla funcţie de monitorizare şi tratare a unei plăgi, se arată într-un comunicat emis de RMIT, potrivit Xinhua, preluată de Agerpres.

Acest nou tip de pansament inteligent îşi schimbă culoarea în cazul în care se produce o modificare a pH-ului plăgii, cauzată de infecţie, declanşându-se eliberarea de nanozime terapeutice, care ajută la reducerea inflamaţiei şi la vindecare, conform cercetătorilor.

Potrivit echipei de oameni de ştiinţă, medicii sau pacienţii pot activa manual tratamentul prin aplicarea unei presiuni uşoare asupra pansamentului.

Dubla natură a acestui plasture inteligent destinat plăgilor ar contribui la o intervenţie mai rapidă şi mai eficientă din partea medicilor, a spus Nan Nan, doctorandă la RMIT şi autoare a studiului publicat în jurnalul ştiinţific Chemical Engineering Science.

