Ce sunt peptidele și cum ar putea planul lui Robert F. Kennedy Jr. să creeze o piață de miliarde de dolari

Peptidele reprezintă deja o piață de 60 de miliarde de dolari. Sursa foto: Profimedia Images
Ce spun medicii despre peptide Cine ar profita din creșterea pieței peptidelor De ce devin peptidele tot mai populare

Promovate ca soluții pentru vindecare și anti-îmbătrânire, peptidele ar putea deveni următorul mare trend din wellness, pe fondul planurilor lui Robert F. Kennedy Jr. de a relaxa regulile în SUA, chiar dacă există puține dovezi privind eficiența lor la oameni.

Noua inițiativă a secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., de a relaxa restricțiile federale asupra peptidelor ar putea reprezenta o adevărată mană cerească pentru companiile de telemedicină, farmaciile și clinicile aflate în căutarea următorului mare trend din wellness.

Aceste proteine intens promovate, dar slab reglementate, ar putea alimenta un boom similar celui observat în cazul medicamentelor pentru slăbit, chiar dacă există puține dovezi că funcționează la oameni, scrie Axios.

Injecțiile autoadministrate au devenit extrem de populare în rândul pasionaților de fitness, al celebrităților și al consumatorilor care caută să vindece leziuni, să reducă inflamația și să obțină beneficii anti-îmbătrânire. Interesul a fost amplificat de influenceri din social media și de podcasteri precum Joe Rogan, care a găzduit în februarie un segment în care Kennedy și-a prezentat agenda și a spus că a folosit el însuși peptide.

Food and Drug Administration (FDA) va convoca în iulie un comitet consultativ pentru a decide dacă o serie de peptide pot fi produse de farmacii. De asemenea, instituția este în proces de eliminare a unei reglementări din administrația Biden care interzice producția acestor produse.

Substanțele includ BPC-157, derivată din sucul gastric uman și promovată intens pentru vindecarea leziunilor în studiile pe animale. „Sunt cele mai puternice lucruri pe care le-am văzut în domeniul sănătății de la hormoni încoace”, a declarat Chris Shade, CEO al Quicksilver Scientific, o companie care produce unele versiuni orale de peptide.

Ce spun medicii despre peptide

Medicii spun că peptidele ar putea crește riscurile pentru sănătate, inclusiv riscul de cancer, din cauza modului în care stimulează producția de hormoni și formarea țesuturilor. Există, de asemenea, îngrijorări legate de efectele administrării simultane a mai multor peptide și de modul în care acestea ar interacționa cu medicamentele.

„FDA ar trebui să interzică importul acestor peptide, utilizarea lor și să oblige companiile care obțin profituri uriașe din ele să realizeze studiile corespunzătoare”, a declarat Eric Topol, vicepreședinte executiv al Scripps Research.

Peptidele reprezintă deja o piață de 60 de miliarde de dolari și ar putea depăși 180 de miliarde de dolari în cinci ani dacă regulile federale sunt relaxate, a spus Kate Festle, director general la West Monroe.

Cine ar profita din creșterea pieței peptidelor

Cei mai evidenți câștigători ar putea fi companiile de telemedicină precum Hims & Hers și Ro, care au construit deja infrastructura pentru a ambala și prescrie rapid aceste terapii, a declarat Michael Cherny, analist senior la Leerink Partners.

Hims a cumpărat anul trecut o unitate de producție de peptide. Anticipatele schimbări ale FDA au făcut ca acțiunile Hims să crească cu aproape 50% într-o singură săptămână. Anumite clinici de wellness de top sau de longevitate ar putea, de asemenea, beneficia, a spus Festle. „Multe dintre ele și-au achiziționat deja propriile farmacii pentru a controla întregul lanț valoric”, a spus Festle.

De ce devin peptidele tot mai populare

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, categorie care include și GLP-1, ceea ce explică de ce aceste produse devin atât de rapid populare, a spus Festle. Extinderea canalelor directe către consumatori pentru medicamentele anti-obezitate i-a făcut pe pacienți să se simtă mai confortabil în a căuta tratamente fără a consulta un medic sau alt furnizor de servicii, a mai spus ea.

Spre deosebire de GLP-1, majoritatea peptidelor nu au trecut prin studii clinice. Creșterea popularității peptidelor nereglementate a fost distorsionată de influenceri motivați de profit, care nu abordează în mod adecvat pericolele potențiale, susține Topol, autor al cărții despre longevitate „Super Agers”. „Mi-ar plăcea să văd terapii care îi ajută pe oameni. Arătați-mi doar datele”, a spus Topol.

Așadar, „boomul” peptidelor ar putea fi pe cale să explodeze, dar există încă multe incertitudini legate de amploarea și riscurile acestuia, concluzionează publicația.

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
