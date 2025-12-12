Cabinele de bronzat triplează riscul de cancer de piele (studiu)

Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Solar
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele, conform concluziilor unui studiu publicat vineri în revista Science Advances, transmite AFP.

Cercetătorii au identificat în premieră şi modul în care aceste dispozitive de bronzat artificial provoacă mutaţii ale ADN-ului în piele, făcând utilizatorii lor mai vulnerabili la cancer.

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC), parte a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), melanomul cutanat, afecţiune din ce în ce mai frecventă, poate fi atribuit în peste 80% din cazuri expunerii la radiaţii ultraviolete (UV).

Coordonatorul acestui studiu, Pedram Gerami, dermatolog şi cercetător la Universitatea Northwestern din Illinois, a început să se intereseze de acest subiect după ce a sesizat o creştere neobişnuită a numărului de tinere cu melanoame multiple care soseau la clinica sa. Uneori, aceste melanoame erau localizate în părţi ale corpului care sunt în mod normal relativ protejate de soare.

După ce au comparat dosarele medicale a 3.000 de persoane care utilizaseră aparate de bronzat cu cele ale unor persoane de aceeaşi vârstă care nu utilizaseră aparate de bronzat, echipa sa a concluzionat că melanomul fusese diagnosticat la 5% dintre utilizatorii aparatelor de bronzat, comparativ cu 2% în celălalt grup.

După ce au luat în considerare diverşi factori (vârsta, antecedentele de arsuri solare, antecedentele familiale etc.), cercetătorii au estimat că utilizatorii aparatelor de bronzat se confruntă cu un risc de 2,85 ori mai mare de a dezvolta melanom.

De asemenea, aceşti indivizi păreau mai predispuşi să dezvolte acest tip de afecţiune pe părţi ale corpului protejate în mod normal de soare, cum ar fi partea inferioară a spatelui şi fesele.

Pentru a încerca să măsoare amploarea daunelor cauzate de aparatele de bronzat ADN-ului celulelor pielii, oamenii de ştiinţă au secvenţiat 182 de biopsii. Ei au folosit o nouă tehnologie pentru a examina în mod specific melanocitele, celule din stratul exterior al pielii a căror proliferare creează de obicei aluniţe şi au constat că melanocitele persoanelor care folosesc cabinele de bronzat prezentau aproape de două ori mai multe mutaţii.

Şi „utilizatorii de solar cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani au prezentat semnificativ mai multe mutaţii decât persoanele din populaţia generală cu vârste cuprinse între 70 şi 80 de ani”, a remarcat Dr. Bishal Tandukar, coautor al studiului, într-un comunicat de presă.

Potrivit IARC, care clasifică riscul de cancer cauzat de solar la acelaşi nivel cu fumatul şi azbestul, melanomul a ucis aproape 60.000 de oameni la nivel mondial în 2022. Unele ţări, precum Australia şi Brazilia, au interzis aceste solare. Altele, precum Regatul Unit şi Franţa, au interzis utilizarea lor pentru persoanele sub 18 ani. În Statele Unite, depinde de legislaţia fiecărui stat.

Solarele „ar trebui, cel puţin, interzise pentru minori”, a argumentat Pedram Gerami.

 

