AUR depune un proiect de lege pentru scutirea de impozit a unor construcții utilizate de agricultori: sere, solare, silozuri

Data publicării:
sere
Seră de legume Foto: Direcția pentru Agricultură a Județului DOLJ Facebook

Preşedintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formaţiunii din Camera Deputaţilor şi Senat, Mihai Enache şi Petrişor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o iniţiativă legislativă pentru exceptarea construcţiilor destinate exclusiv procesului de producţie agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Este vorba de construcţii precum serele, solarele, răsadniţele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum şi construcţiile destinate depozitării şi conservării cerealelor, anunță un comunicat al formațiunii.

Potrivit AUR, propunerea legislativă urmăreşte exceptarea de la impozitare a unor construcţii precum serele, solarele, răsadniţele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum şi construcţiile destinate depozitării şi conservării cerealelor.

„Iniţiatorii susţin că modificările aduse sunt necesare întrucât construcţiile respective nu pot fi asimilate celor care deservesc activităţi comerciale sau industriale. Mai mult decât atât, aceste clădiri reprezintă o infrastructură cu rol strict operaţional şi fără valoare economică independentă de activitatea agricolă. În actualul context economic, impunerea impozitului reprezintă o povară fiscală injustă suplimentară pentru sectorul agricol. Fermierii şi micii producători se confruntă cu dificultăţi privind investiţiile, piaţa de desfacere, susţinerea producţiei şi viabilitatea exploataţiilor agricole”, precizează ursa citată.

„Eliminarea impozitării contribuie la crearea unui cadru predictibil care încurajează modernizarea şi menţinerea acestor facilităţi, aspect esenţial pentru garantarea securităţii alimentare şi pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, scrie în textul iniţiativei legislative.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va permite astfel alinierea regimului fiscal la realităţile sectorului agricol, dar va reprezenta şi o protecţie pentru producători care susţin domeniul agroalimentar naţional, mai arată AUR.

Editor : Bogdan Enache

