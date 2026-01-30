Live TV

Programul prin care statul sprijină economiile copiilor pe termen lung. Cum funcționează Junior Centenar în 2026

Junior Centenar 2026. Foto Getty Images
Junior Centenar 2026. Foto Getty Images
Ce este contul Junior Centenar Prima de stat şi dobânda Situații excepționale când sumele din cont pot fi retrase mai devreme

Programul Junior Centenar este o schemă de economisire pe termen lung destinată constituirii unui fond sigur pentru copii, prin contribuții regulate efectuate de părinți sau alte persoane din familie. Mecanismul permite acumularea treptată a unui capital care va fi disponibil beneficiarului la atingerea majoratului, oferind în același timp facilități fiscale și siguranță garantată de cadrul reglementat al statului.

Prin contribuții regulate și planificare atentă, Junior Centenar transformă economisirea într-un proces simplu, transparent și orientat spre rezultate pe termen lung.

Ce este contul Junior Centenar

Programul guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”, are ca obiect înființarea unui cont special de economisire, sub formă de depozit, denumit în continuare cont individual de economii Junior Centenar.

Titularul contului individual de economii poate fi orice copil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • este cetățean român;
  • nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat (la prima depunere), la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea părinților, iar în cont se pot depune bani de către părinții copilului sau de către orice alte persoane (bunici, frați, unchi etc.), oricând, prin virament bancar sau în numerar la Trezorerie.

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.

Prima de stat şi dobânda

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei.

  • În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Dobândă al cărei nivel se stabilește la 3% pe an care se aplică la soldul contului, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat. Dobânda se calculează și se plătește, la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent, iar primele de stat şi dobânzile înregistrate în acest cont nu sunt impozabile. De asemenea, pntru operațiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

Prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani şi se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri. Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective.

Situații excepționale când sumele din cont pot fi retrase mai devreme

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția următoarelor situații:

  • în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;
  • în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;
  • în cazul decesului titularului contului.

În situațiile prevăzute mai sus, scadența depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepționale, dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se până la această dată. În termenul prevăzut se plătește prima de stat cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situația excepțională, și dobânda.

La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situațiile excepționale prevăzute, titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont.

De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiază de condițiile din programul guvernamental

Prima de stat şi dobânda se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, al cărei președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite. (Sursa: CNP)

