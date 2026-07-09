Cseke Attila, despre negocierile pentru Guvern: „Să luăm modelul alegerii Papei. Oamenii se închid până când găsesc o soluţie”

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, este de părere că fiecare partid din fosta coaliţie de guvernare trebuie să „mai lase din orgolii” atunci când discută despre găsirea unei soluţii la actuala criză politică. „Putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluţie”, sugerează acesta.

„Noi am oferit mai multe soluţii, le-am spus public: în primul rând, eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-şi mai lase din orgolii. Este un moment în care trebuie să luăm exemplu şi din alte ţări. În alte ţări europene, atunci când au apărut situaţii din acestea tensionate din punct de vedere politic, pentru a nu se ajunge la o legitimare parţială sau totală a partidelor dintr-o extremă, s-au făcut coaliţii mari.

Ele nu s-au făcut pentru veci. Nu este vorba despre o iubire pe următorii trei ani, următorii opt ani sau aşa mai departe. Este gestionarea responsabilă a unei situaţii politice create”, a spus Cseke Attila joi, după ce a vizitat şantierul noului Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din Bucureşti, potrivit Agerpres.

În opinia sa, soluţia corectă din punct de vedere politic ar fi refacerea unei coaliţii mari, în care fiecare să-şi asume ceea ce are de făcut, iar dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui găsită o altă soluţie, de Guvern minoritar, cu o majoritate la învestire şi care să aibă în spate un acord între partidele politice, astfel încât să se asigure pe anumite aspecte care sunt importante - precum PNRR, SAFE - o majoritate parlamentară şi o stabilitate.

„Nu sunt prezicător, dar nu ar trebui să dureze mult şi ar trebui să se finalizeze cât mai rapid. (...) Ne trebuie miniştri cu mandat plin. Noi vom susţine soluţiile care se degajă. Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru preşedinţi de partide câte două, trei, patru ore, până se degajă o înţelegere şi un acord. Dacă vreţi, putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluţie”, a susţinut ministrul.

În opinia sa, nu se mai poate aştepta, având în vedere că răbdarea societăţii a ajuns la „sfârşit”.

„Noi suntem aici, vorbesc de UDMR, am propus nişte soluţii. Suntem gata să sprijinim aceste soluţii pe baza unui acord care trebuie încheiat între cele patru formaţiuni”, a subliniat Cseke Attila.

Declarațiile au loc în contextul în care președintele Nicușor Dan a chemat partidele la noi consultări luni, la Cotroceni.

Editor : C.L.B.