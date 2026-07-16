Ce analize și consultații sunt gratuite în 2026. Lista serviciilor medicale decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate

Accesul la servicii medicale decontate de stat nu este rezervat exclusiv persoanelor asigurate. În anumite situații prevăzute de lege, și românii fără asigurare de sănătate pot beneficia de consultații la medicul de familie, investigații, analize și programe de prevenție pentru depistarea unor afecțiuni grave, inclusiv a cancerului.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează o serie de servicii prin două categorii de pachete: cel de bază, destinat persoanelor asigurate, și cel minimal, de care pot beneficia românii fără asigurare de sănătate. Accesul la aceste beneficii diferă în funcție de tipul consultației, recomandarea medicului și unitatea sanitară aleasă, cu condiția ca aceasta să aibă contract cu casa de asigurări.

Servicii medicale gratuite pentru toți românii

Toți adulții au dreptul la consultații preventive la medicul de familie, inclusiv cei care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate și nu plătesc contribuția la asigurările sociale. Scopul acestor evaluări este depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare, diabetului, cancerului și a altor boli cronice care pot evolua mult timp fără simptome.

Pentru a avea acces la aceste consultații, persoanele neasigurate trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie. Cei care au avut anterior un astfel de medic, în perioada în care erau asigurați, pot reveni la acesta sau pot opta pentru un alt cabinet.

În urma înscrierii, pacientul se poate programa pentru o consultație de prevenție. Dacă evaluarea medicală indică existența unor factori de risc, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize și investigații decontate.

Câte consultații preventive sunt decontate pentru persoanele neasigurate

Consultațiile de prevenție se acordă în funcție de vârstă și de starea de sănătate a pacientului. Persoanele cu vârsta între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații pe an. Pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu boli cronice pot fi decontate până la trei consultații anual. În cazul celor de peste 40 de ani care sunt deja în evidență cu afecțiuni cronice, sunt decontate până la două consultații pe an.

În urma acestor evaluări, medicul stabilește dacă pacientul are nevoie de analize de prevenție. Biletele de trimitere sunt emise pe formulare dedicate și sunt marcate cu coduri precum PREV 1, PREV 2 sau PREV 3-7, în funcție de categoria de vârstă și de tipul investigațiilor recomandate.

Ce se întâmplă dacă medicul suspectează o boală oncologică

Atunci când, în timpul consultației, medicul de familie ridică suspiciunea unei afecțiuni oncologice, pacientul poate primi bilet de trimitere pentru investigații suplimentare decontate. În aceste situații, documentele sunt marcate cu inițialele SO (suspiciune oncologică).

În funcție de recomandarea medicală, persoana poate fi îndrumată către analize de laborator, radiografii, ecografii, consultații de specialitate sau internare de zi. Rezultatele investigațiilor sunt interpretate fie de medicul de familie, fie de medicul specialist, în funcție de traseul terapeutic stabilit.

Persoanele neasigurate au acces și la consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice în ambulatoriul de specialitate. Pentru fiecare pacient sunt decontate cel mult două consultații pe trimestru, iar prezentarea la cea de-a doua se poate face direct, fără emiterea unui nou bilet de trimitere.

Servicii medicale fără plată pentru persoanele neasigurate

Românii care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate au acces la mai multe servicii medicale decontate de stat. Printre acestea se numără asistența acordată în urgențe, consultațiile pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea sarcinii și a lăuziei, serviciile de planificare familială, precum și evaluările destinate depistării afecțiunilor oncologice.

Totodată, pachetul minimal include proceduri de diagnostic pentru identificarea cancerului și servicii furnizate inclusiv prin asistență medicală mobilă, în special în cadrul programelor de depistare precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin.

În anumite situații prevăzute de lege, persoanele neasigurate se pot adresa direct medicului specialist, fără bilet de trimitere, pentru serviciile cuprinse în pachetul minimal.

Analize de prevenție decontate pentru copii

Copiii pot beneficia de analize de prevenție decontate, recomandate în funcție de vârstă și de riscurile identificate în urma evaluării medicale. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani, medicul poate recomanda investigații pentru depistarea anemiei și a rahitismului. Printre acestea se numără hemoleucograma completă, determinarea feritinei, calciului seric total și ionic, fosforului și fosfatazei alcaline.

Pentru grupa de vârstă 6-9 ani, investigațiile pot urmări depistarea sindromului dismetabolic, în special la copiii cu indice de masă corporală crescut sau cu antecedente familiale de hipercolesterolemie. În funcție de recomandarea medicului, pot fi efectuate analize precum proteine totale serice, colesterol LDL, trigliceride, glicemie à jeun, TGP, TGO, TSH și FT4.

La copiii și adolescenții cu vârste între 10 și 17 ani, pachetul de prevenție poate include investigații pentru identificarea sindromului dismetabolic, screening pentru infecții cu transmitere sexuală după începerea vieții sexuale, prin teste precum VDRL sau RPR, precum și analize pentru depistarea anemiei la fete.

Analize gratuite pentru adulții între 18 și 39 de ani

Adulții fără simptome, cu vârste între 18 și 39 de ani, pot beneficia, la recomandarea medicului de familie, de analize de prevenție decontate. Printre investigațiile care pot fi indicate se numără hemoleucograma completă, proteina C reactivă, glicemia à jeun, colesterolul total, colesterolul LDL, creatinina serică și determinarea ratei estimate de filtrare glomerulară.

În funcție de evaluarea medicală, pot fi recomandate și analize precum TGO, TGP, VDRL sau RPR. Pentru femeile active sexual sunt prevăzute examenul microscopic al secreției vaginale și testarea HPV, în conformitate cu metodologia de screening pentru cancerul de col uterin.

În cazul femeilor cu risc înalt, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, medicul poate recomanda efectuarea anuală a unei ecografii mamare și a unei mamografii 2D, în condițiile prevăzute de metodologia de screening.

Analize decontate de stat pentru adulții de peste 40 de ani

Adulții cu vârsta de 40 de ani și peste pot beneficia, la recomandarea medicului de familie, de o serie de analize de prevenție decontate. Printre acestea se numără hemoleucograma completă, proteina C reactivă, glicemia à jeun, colesterolul total, colesterolul LDL, creatinina serică, determinarea ratei estimate de filtrare glomerulară, TGO, TGP și raportul albumină/creatinină din urină.

Pentru femeile active sexual poate fi indicat examenul microscopic al secreției vaginale, iar testarea HPV se efectuează în conformitate cu metodologia programului de screening pentru cancerul de col uterin.

Femeile și bărbații cu vârste între 50 și 74 de ani pot efectua, o dată la doi ani, testul imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale, în cadrul programului de screening pentru cancerul colorectal.

În cazul femeilor cu risc înalt, cu vârste între 40 și 49 de ani, medicul poate recomanda anual ecografie mamară și mamografie 2D. Pentru cele cu vârste între 50 și 69 de ani, mamografia 2D este recomandată o dată la doi ani, potrivit metodologiei de screening pentru cancerul de sân.

Totodată, femeilor le pot fi recomandate analizele TSH și FT4, iar bărbaților, testarea PSA, începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la trei ani. Pentru persoanele care au împlinit 60 de ani, pachetul de prevenție poate include și osteodensitometria DXA.

Ce consultații și analize pot face gratuit persoanele asigurate cu bilet de trimitere

Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate au acces, pe baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, la consultații în ambulatoriul de specialitate, analize de laborator, investigații imagistice și explorări funcționale decontate.

Aceste servicii sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate numai dacă sunt efectuate în unități medicale aflate în contract cu casa de asigurări. În cazul clinicilor, cabinetelor sau laboratoarelor care nu au încheiat un astfel de contract, costurile sunt suportate integral de pacient.

La ce medici specialiști poți merge fără plată

Pe baza unui bilet de trimitere, persoanele asigurate pot beneficia de consultații decontate în numeroase specialități medicale, printre care cardiologie, neurologie, endocrinologie, diabet, nutriție și boli metabolice, gastroenterologie, pneumologie, nefrologie, medicină internă, dermatovenerologie, reumatologie, hematologie, oncologie medicală, alergologie și imunologie clinică, boli infecțioase, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, urologie, psihiatrie, geriatrie, recuperare medicală, chirurgie și alte specialități clinice incluse în pachetul de bază.

În urma consultației, medicul specialist poate stabili diagnosticul, prescrie tratamentul necesar, recomanda investigații suplimentare, elibera concediu medical sau emite un nou bilet de trimitere, atunci când situația medicală o impune.

Investigații imagistice și explorări funcționale gratuite

Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează, în condițiile prevăzute de lege, o gamă variată de investigații imagistice incluse în pachetul de bază, precum radiografii, ecografii, mamografii, osteodensitometrii, tomografii computerizate (CT) și examinări prin rezonanță magnetică (RMN).

Decontarea este disponibilă și pentru o serie de explorări funcționale recomandate de medic, printre care electrocardiograma (EKG), ecocardiografia, monitorizarea Holter ECG, monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA), spirometria, electroencefalograma (EEG), electromiografia (EMG), endoscopia digestivă, colonoscopia și bronhoscopia.

În cazul investigațiilor complexe, cum sunt examinările RMN și CT, biletul de trimitere este eliberat, de regulă, de medicul specialist, în funcție de indicația medicală.

Servicii stomatologice gratuite sau decontate prin CNAS

Accesul la serviciile stomatologice decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate se face după reguli diferite față de cele aplicabile altor specialități medicale. Pentru acestea nu este necesar un bilet de trimitere de la medicul de familie, iar pacienții se pot adresa direct unui cabinet de medicină dentară aflat în contract cu casa de asigurări.

Pachetul de servicii decontate cuprinde consultații, tratamentul cariilor, obturații, extracții dentare, tratamente ale pulpei dentare, îngrijirea afecțiunilor gingivale și parodontale, detartraj, control stomatologic pentru depistarea afecțiunilor oncologice și, în anumite situații, proteze acrilice sau reparații ale acestora.

Cine beneficiază de tratamente stomatologice decontate integral

Serviciile stomatologice incluse în pachetul de bază sunt decontate integral pentru copiii și adolescenții cu vârsta de până la 18 ani, precum și pentru tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenți și nu obțin venituri din muncă.

În cazul adulților asigurați, nivelul decontării diferă în funcție de tipul tratamentului și de categoria din care face parte pacientul. Unele proceduri sunt acoperite integral, în timp ce pentru altele Casa Națională de Asigurări de Sănătate suportă 60% din costuri.

Consultația stomatologică este decontată o dată pe an pentru adulți și o dată la șase luni pentru copiii și adolescenții cu vârsta de până la 18 ani.

Ce tratamente dentare nu sunt decontate

Nu toate tratamentele stomatologice sunt acoperite prin sistemul public de sănătate. Implanturile dentare, fațetele, albirea dinților, lucrările protetice premium și procedurile realizate exclusiv în scop estetic sunt, de regulă, suportate din fonduri proprii de pacient. (Sursa: Ghidul asiguratului, CNAS)

Editor : C.S.