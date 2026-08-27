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Video Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Nicușor Dan a declarat, joi seară, la Chișinău, că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder, și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a acestuia. Președintele României a afirmat însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, susținând că Pahonțu nu se află în această situație.

„E o ședință pe 7 septembrie a CSAT, dar nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în istoria României. E regretabil să parchetele nu au elucidat până la momentul acesta. Îmi doresc, dar sunt circumpspect că o să o facă. Doi: Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei; domnul Pahonțu nu e în această situație”,, a comentat, Nicușor Dan, în conferința de presă susținută Chișinău, întrebat dacă va fi abordat în CSAT cazul lui Lucian Pahonțu sau dacă va cere demiterea acestuia de la șefia SPP.

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Șeful statului a mai spus că nu a făcut o evaluare managerială specifică pentru șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, întrucât are „multe, multe alte restanțe mai importante”. Nicușor Dan a afirmat că, în urma evaluării SPP, consideră că acesta funcționează și este profesionist.

Întrebat dacă a făcut evaluarea lui Lucian Pahonțu și dacă a primit informații în acest sens, Nicușor Dan a răspuns: „O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Mi se pare că serviciul ăsta funcţionează. Din interacţiunea pe care am luat-o cu diverşi ofiţeri în diferite situaţii, care se ocupă în special de paza mea, mi se pare că e un serviciu profesionist şi şi reacţiile serviciilor externe cu care tangenţial m-am intersectat sunt în aceeaşi direcţie”.

„O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonţu pentru că sunt multe, multe, multe alte restanţe, mult mai importante: o strategie economică, pe care nu o avem, alegerile anulate. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu e justicat de conținut. Nu știu unde e scandalul”, a completat el.

Nicușor Dan, despre verificările lui Pahonțu: „CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS”

Nicușor Dan a mai precizat că Serviciul de Protecție și Pază (SPP) nu este un serviciu secret, ci unul de pază, și a precizat că Lucian Pahonțu a fost verificat, inclusiv de CNSAS, în momentul numirii sale la conducerea instituției.

„SPP nu e un serviciu secret. Este un serviciu de pază. Domnul Pahonțu, conform legii din România când a fost numit la propunerea președintelui, la propunerea CSAT acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS dacă a făcut sau nu poliție politică”, a declarat Nicușor Dan.

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Șeful statului a afirmat că, în urma informațiilor apărute în presă, a citit articolul care a stat la baza dezvăluirilor despre Lucian Pahonțu, dar nu a identificat elemente care să susțină titlul materialului.

„Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea în momentul acesta”, a spus președintele.

Întrebat dacă va pune la dispoziția publicului documente care să dovedească faptul că Pahonțu nu a făcut poliție politică, Nicușor Dan a explicat că nu poate demonstra un fapt negativ.

„Nu, în drept se numește nu poți să faci proba negativă, trebuie să faci o probă pozitivă. Nu pot să dovedesc că n-am fost ieri la Cahul. Trebuie să dovedească cineva că am fost ieri la Cahul”, a răspuns Nicușor Dan.

Generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi, dezvăluie Recorder.ro. Publicația citată a consultat documente din dosarul Revoluției, unde apare inclusiv o declarație a lui Pahonțu, care a scris că a fost la Intercontinental, dar, susține el, „nu am avut contact cu manifestanții”.

Editor : Ana Petrescu

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