Ce este DEET și de ce este considerat cel mai eficient ingredient împotriva țânțarilor. Cum se folosesc repelentele, potrivit medicilor

Pe măsură ce temperaturile cresc, înțepăturile de țânțari devin tot mai frecvente, iar repelentele se numără printre cele mai utilizate produse pentru protecție. Eficiența acestora depinde însă atât de ingredientul activ, cât și de modul în care sunt aplicate. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog, a explicat pentru Digi24.ro ce este DEET, de ce este considerat standardul de referință împotriva țânțarilor și ce concentrație oferă o protecție eficientă.

În alegerea unui repelent, nu contează doar denumirea produsului, ci și ingredientul activ, concentrația acestuia și modul de utilizare.

Ce este DEET și cum acționează

„DEET, denumirea prescurtată pentru N,N-diethyl-meta-toluamidă, este unul dintre cele mai studiate și utilizate ingrediente active din repelentele împotriva insectelor. Spre deosebire de ceea ce cred multe persoane, această substanță nu omoară țânțarii, ci le împiedică să identifice omul ca sursă de hrană. Mai exact, interferează cu receptorii olfactivi ai insectelor, blocând capacitatea acestora de a detecta dioxidul de carbon și compușii eliminați prin transpirație.

Folosit de peste 70 de ani, DEET este susținut de numeroase studii care îi confirmă atât eficiența, cât și profilul de siguranță atunci când este utilizat conform recomandărilor. Din acest motiv, este considerat în continuare standardul de referință în prevenirea înțepăturilor de țânțari, în special în regiunile unde există risc de transmitere a unor boli precum virusul West Nile, dengue sau malaria.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Amalia Anghel

Ce concentrație de DEET este recomandată

„Contrar unei percepții frecvente, o concentrație mai mare de DEET nu înseamnă că produsul este mai eficient, ci că oferă protecție pentru o perioadă mai lungă. Pentru utilizarea zilnică, concentrațiile cuprinse între 20% și 30% asigură, în general, protecție timp de șase până la opt ore, în funcție de temperatură, transpirație și gradul de expunere.

Produsele cu concentrații între 10% și 15% sunt suficiente pentru activități de scurtă durată, însă perioada de protecție este mai redusă. Concentrațiile care depășesc 50% sunt rareori necesare în condiții obișnuite și sunt recomandate în special persoanelor care călătoresc în zone tropicale sau în regiuni cu risc epidemiologic crescut.”, a mai adăugat specialistul

Cum se aplică repelentul pentru a fi eficient

„Aplicarea corectă este la fel de importantă ca alegerea produsului. Repelentul trebuie distribuit uniform pe pielea expusă, evitând zona ochilor, a gurii și porțiunile cu leziuni sau iritații.

În cazul în care este folosit împreună cu o cremă cu factor de protecție solară, dermatologul recomandă aplicarea mai întâi a produsului cu SPF, iar repelentul să fie utilizat după aproximativ 15-20 de minute. De asemenea, spray-urile nu trebuie pulverizate direct pe față, ci aplicate mai întâi în palmă și apoi întinse cu grijă pe piele.

Cât durează protecția oferită de repelente

Repelentele pe bază de DEET pot proteja între patru și opt ore, iar uneori chiar mai mult, în funcție de concentrație. Produsele care conțin picaridină oferă o eficiență similară. În schimb, majoritatea repelentelor naturale protejează între 30 de minute și două ore, deoarece substanțele volatile se evaporă rapid.

Temperaturile ridicate, transpirația abundentă și contactul cu apa reduc și mai mult perioada de protecție. Pentru o plimbare scurtă în oraș poate fi suficient un produs natural, însă pentru drumeții, activități în natură sau călătorii în zone tropicale este recomandat un repelent cu eficiență dovedită și durată mare de acțiune.”, a precizat medicul dermatolog

Ce alte ingrediente active sunt eficiente împotriva țânțarilor

Pe lângă DEET, picaridina este una dintre cele mai eficiente substanțe folosite în repelente.

„Picaridina este considerată una dintre cele mai bune alternative, oferind o protecție comparabilă cu DEET și având avantajul că irită mai puțin pielea și nu afectează materialele plastice sau textilele. Alegerea repelentului trebuie făcută în funcție de durata expunerii, destinația călătoriei, vârsta utilizatorului și eventualele afecțiuni dermatologice.”, a mai explicat specialistul

Sunt repelentele naturale la fel de eficiente?

Repelentele pe bază de ingrediente naturale pot oferi protecție în anumite situații, însă eficiența lor este, în general, inferioară produselor care conțin DEET sau picaridină.

„Uleiurile esențiale precum citronella, lavanda, menta sau geraniul au un efect repelent temporar, însă sunt volatile și se evaporă rapid de pe piele. Din acest motiv, necesită reaplicări frecvente, uneori chiar la fiecare 30-60 de minute.

Există și excepții, cum este uleiul de eucalipt lămâios standardizat, care poate oferi o protecție apropiată de cea asigurată de concentrațiile mici de DEET. Cu toate acestea, în zonele cu densitate mare de țânțari sau acolo unde există risc de transmitere a unor boli, produsele pe bază de DEET sau picaridină rămân opțiunea recomandată de majoritatea organizațiilor internaționale de sănătate.

Care este diferența de durată a protecției între repelentele naturale și cele chimice?

Durata protecției diferă semnificativ în funcție de ingredientul activ și de concentrația acestuia. Repelentele pe bază de DEET pot oferi protecție între patru și opt ore, iar uneori chiar mai mult, în funcție de concentrație. Produsele care conțin picaridină au o eficiență similară.

În schimb, majoritatea repelentelor naturale protejează între 30 de minute și două ore, deoarece substanțele volatile se evaporă rapid. Temperaturile ridicate, transpirația abundentă și contactul cu apa reduc și mai mult această perioadă de protecție.

Din acest motiv, alegerea repelentului trebuie făcută în funcție de context. Pentru o plimbare scurtă în oraș poate fi suficient un produs natural, însă pentru drumeții, activități în natură sau călătorii în zone tropicale este recomandat un repelent cu eficiență dovedită și durată mare de acțiune.”, potrivit sursei Digi24.ro

Cine ar trebui să folosească DEET cu prudență

Deși DEET are un profil foarte bun de siguranță atunci când este utilizat conform recomandărilor, există categorii de persoane pentru care sunt necesare măsuri suplimentare de precauție.

„Produsele care conțin DEET nu sunt recomandate copiilor cu vârsta sub două luni. În cazul celor mai mari, este indicată alegerea unor concentrații adaptate vârstei, iar aplicarea trebuie făcută de un adult, evitând mâinile, zona ochilor și a gurii. De asemenea, repelentul nu trebuie aplicat sub haine și nici mai des decât recomandă producătorul.

În ceea ce privește femeile însărcinate, produsul poate fi utilizat atunci când beneficiile depășesc eventualele riscuri, în special în zonele unde există pericolul transmiterii unor boli prin înțepătura de țânțar. În astfel de situații, prevenirea infecției este prioritară, cu condiția ca repelentul să fie aplicat corect.

Persoanele care suferă de dermatită atopică, eczeme, psoriazis sau alte afecțiuni inflamatorii ale pielii ar trebui să evite aplicarea pe zonele afectate și să testeze produsul pe o porțiune mică de piele înainte de utilizare. Dacă apar iritații, senzație de arsură sau reacții alergice, utilizarea trebuie întreruptă și este recomandat un consult dermatologic.

Niciun repelent nu oferă protecție completă dacă nu este utilizat corect. Pentru reducerea riscului de înțepături, folosirea acestor produse ar trebui completată de măsuri simple, precum purtarea hainelor cu mâneci lungi și evitarea expunerii în intervalele în care țânțarii sunt cei mai activi.”, a conchis Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerolog