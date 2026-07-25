Live TV

Cum a ajuns AI-ul chinezesc să provoace tensiuni la Casa Albă. Culisele unei dispute din interiorul administrației Trump

Data publicării:
Directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe, Michael Kratsios (stânga), însoțit de președintele SUA, Donald Trump (dreapta), și de secretarul Comerțului, Howard Lutnick (al doilea din stânga).
Directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe, Michael Kratsios (stânga), însoțit de președintele SUA, Donald Trump (dreapta), și de secretarul Comerțului, Howard Lutnick (al doilea din stânga). Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acuzații de furt al proprietății intelectuale Scepticism inclusiv în interiorul administrației „Toate opțiunile rămân pe masă” Industria AI este împărțită

Administrația președintelui american Donald Trump analizează cum ar trebui să răspundă suspiciunilor că Moonshot AI, una dintre cele mai importante companii chineze de inteligență artificială, ar fi folosit proprietate intelectuală americană pentru a-și dezvolta cel mai nou model AI. Discuțiile au scos la iveală divergențe în interiorul Casei Albe, unde unii oficiali cer sancțiuni dure, în timp ce alții avertizează că restricțiile ar putea afecta inclusiv companiile americane, relatează Politico. 

Modelul Kimi K3, lansat săptămâna trecută de Moonshot AI, este considerat aproape la fel de performant ca cele mai avansate modele dezvoltate în Statele Unite, însă costurile sale sunt mult mai reduse.

Acest lucru a generat dezacorduri în administrația Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie (OSTP), Michael Kratsios, susțin măsuri ferme pentru protejarea proprietății intelectuale americane. În schimb, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, pledează pentru o abordare mai moderată, argumentând că firmele americane au nevoie și de acces la tehnologii eficiente și ieftine.

Potrivit publicației Axios, preluată de sursa citată, informațiile potrivit cărora administrația lua în calcul interzicerea modelelor chinezești de inteligență artificială open-weight au provocat îngrijorare în Silicon Valley. Totuși, două surse apropiate discuțiilor au declarat că o astfel de măsură nu a fost analizată în mod serios.

„Aceste discuții au loc”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Acuzații de furt al proprietății intelectuale

Marți, Scott Bessent a declarat la Fox Business că administrația va investiga dacă firme chineze din domeniul AI au folosit tehnica de distillation – prin care un model AI este folosit pentru a antrena un alt model – pentru a copia sistemele americane.

„Avem posibilitatea să le sancționăm”, a spus acesta.

Moonshot AI nu a comentat acuzațiile, potrivit Politico.

O zi mai târziu, Michael Kratsios a susținut într-o postare pe X că administrația deține informații potrivit cărora Moonshot AI ar fi folosit modelul Fable al companiei Anthropic în dezvoltarea Kimi K3. El a afirmat că firma chineză ar fi creat „o platformă internă sofisticată” pentru a desfășura operațiuni de copiere la scară largă și ar fi încercat să evite detectarea.

Kratsios a mai susținut că Moonshot AI ar fi obținut servere echipate cu cipuri Nvidia GB300, în ciuda restricțiilor americane privind exportul acestora către China, fără să prezinte însă dovezi.

Scepticism inclusiv în interiorul administrației

Afirmațiile lui Kratsios au fost primite cu scepticism atât de cercetători și reprezentanți ai industriei AI, cât și de persoane apropiate administrației Trump.

„Întreaga componentă legată de distillation nu prea are sens”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe, care a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca un model AI de ultimă generație să fie copiat în doar câteva zile.

„Mai ales că Kimi depășește modelul Fable al Anthropic la mai multe capitole. Nu poți pur și simplu să copiezi un model și să ajungi înaintea lui”, a spus aceeași sursă.

Potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile, declarațiile lui Kratsios nu au fost coordonate cu Departamentul Comerțului, instituția care gestionează Entity List – lista companiilor supuse restricțiilor privind exporturile.

„OSTP este uneori prezent la discuții, dar Michael Kratsios nu este perceput ca un executant eficient al politicilor”, a declarat o persoană apropiată Casei Albe.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, a transmis că „echipa președintelui colaborează îndeaproape pentru a găsi un echilibru între inovare și securitate în elaborarea politicilor privind inteligența artificială”.

„Toate opțiunile rămân pe masă”

Centrul pentru Standarde și Inovare în AI din cadrul Departamentului Comerțului a evaluat, împreună cu Institutul britanic pentru Securitatea Inteligenței Artificiale, noul model Kimi K3 și a concluzionat că acesta rămâne inferior celor mai performante modele americane, deși este cel mai puternic model open-weight disponibil în prezent.

Potrivit unei surse apropiate departamentului, oficialii nu au început să pregătească includerea Moonshot AI sau a altor companii chineze pe Entity List. O eventuală decizie va depinde de concluziile finale ale investigațiilor.

Între timp, Scott Bessent a transmis că toate opțiunile rămân pe masă.

„Susținem AI-ul open-source și inovația pe care o face posibilă. Dar open-source nu înseamnă undă verde pentru încălcarea proprietății intelectuale americane. Dacă firme din Republica Populară Chineză desfășoară în secret operațiuni de distillation la scară industrială care depășesc limita și ajung la furt de proprietate intelectuală, sancțiunile și includerea pe Entity List vor fi luate în calcul”, a scris acesta pe X.

Industria AI este împărțită

Disputa are implicații și asupra negocierilor comerciale dintre Statele Unite și China, pe care Scott Bessent urmează să le conducă în perioada următoare.

În același timp, industria americană de inteligență artificială este divizată. Anthropic susține înăsprirea controalelor asupra dezvoltatorilor chinezi, argumentând că aceștia reprezintă un risc pentru securitatea națională și au beneficiat de furtul proprietății intelectuale.

În schimb, aproape 200 de fondatori ai unor startup-uri americane au cerut administrației Trump să nu blocheze accesul la modelele chinezești open-weight. Ei avertizează că o astfel de decizie ar afecta în special companiile mici, care nu își permit costurile ridicate asociate utilizării celor mai avansate modele dezvoltate de Anthropic sau OpenAI.

Până în prezent, Donald Trump nu s-a pronunțat public asupra subiectului, lăsând dezbaterea în seama membrilor Cabinetului și a consilierilor săi. Potrivit unei surse apropiate Casei Albe, există încă o diferență între ideile discutate în interiorul administrației și politica oficială pe care aceasta o va adopta.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
aeronava f-16
4
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
5
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ICMB
„Cel mai periculos scenariu” în Orientul Mijlociu: De ce acordul nuclear SUA-Arabia Saudită ar putea declanșa o cursă a înarmării
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Volodimir Zelenski spune când s-a schimbat relația sa cu Donald Trump: „Nu a fost o întâlnire lungă, dar a fost un moment istoric”
Donald Trump și Gianni Infantino.
Infantino nu va fi obligat să ofere explicații CIO cu privire la implicarea lui Trump în anularea cartonașului roșu primit de Balogun
donald trump
Trump amenință că va impune noi tarife, după „practica de «jaf» asupra companiilor americane”
zelensky si loomer la un interviu in kiev
Laura Loomer, influencer MAGA şi o apropiată a lui Trump, îşi schimbă radical poziţia faţă de Ucraina după o vizită la Kiev
Recomandările redacţiei
Sberbank ATM machines
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice...
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”...
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o...
profimedia-1118226029
„Ucrainenilor, nu aveți empatie?” Comercianți ruși, în lacrimi după...
Ultimele știri
Fenomenul promovat în mediul online care promite un somn odihnitor. Medicii explică ce ajută cu adevărat la o odihnă de calitate
Ce este DEET și de ce este considerat cel mai eficient ingredient împotriva țânțarilor. Cum se folosesc repelentele, potrivit medicilor
Ce sunt taloanele speciale de călătorie și în ce condiții le pot primi românii. Cine beneficiază de reducerea de 50% la transport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Record în SuperLiga: 11 milioane de euro din bani publici! Ce cluburi sunt în pericol dacă primăriile închid...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cardi B după ce a ”a fost cuplată” cu un fotbalist din Serie A: ”Iubita are nevoie de...
Adevărul
Șeful Ryanair neagă faptul că un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al unui avion: „Aceste afirmații...
Playtech
Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de...
Ce se întâmplă dacă bei apă foarte rece pe caniculă. Foto Getty Images
Ce se întâmplă dacă bei apă cu gheață pe caniculă. Recomandările specialiștilor pentru o hidratare corectă
Digi Sport
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut
Newsweek
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...