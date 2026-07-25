Cum a ajuns AI-ul chinezesc să provoace tensiuni la Casa Albă. Culisele unei dispute din interiorul administrației Trump

Administrația președintelui american Donald Trump analizează cum ar trebui să răspundă suspiciunilor că Moonshot AI, una dintre cele mai importante companii chineze de inteligență artificială, ar fi folosit proprietate intelectuală americană pentru a-și dezvolta cel mai nou model AI. Discuțiile au scos la iveală divergențe în interiorul Casei Albe, unde unii oficiali cer sancțiuni dure, în timp ce alții avertizează că restricțiile ar putea afecta inclusiv companiile americane, relatează Politico.

Modelul Kimi K3, lansat săptămâna trecută de Moonshot AI, este considerat aproape la fel de performant ca cele mai avansate modele dezvoltate în Statele Unite, însă costurile sale sunt mult mai reduse.

Acest lucru a generat dezacorduri în administrația Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie (OSTP), Michael Kratsios, susțin măsuri ferme pentru protejarea proprietății intelectuale americane. În schimb, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, pledează pentru o abordare mai moderată, argumentând că firmele americane au nevoie și de acces la tehnologii eficiente și ieftine.

Potrivit publicației Axios, preluată de sursa citată, informațiile potrivit cărora administrația lua în calcul interzicerea modelelor chinezești de inteligență artificială open-weight au provocat îngrijorare în Silicon Valley. Totuși, două surse apropiate discuțiilor au declarat că o astfel de măsură nu a fost analizată în mod serios.

„Aceste discuții au loc”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Acuzații de furt al proprietății intelectuale

Marți, Scott Bessent a declarat la Fox Business că administrația va investiga dacă firme chineze din domeniul AI au folosit tehnica de distillation – prin care un model AI este folosit pentru a antrena un alt model – pentru a copia sistemele americane.

„Avem posibilitatea să le sancționăm”, a spus acesta.

Moonshot AI nu a comentat acuzațiile, potrivit Politico.

O zi mai târziu, Michael Kratsios a susținut într-o postare pe X că administrația deține informații potrivit cărora Moonshot AI ar fi folosit modelul Fable al companiei Anthropic în dezvoltarea Kimi K3. El a afirmat că firma chineză ar fi creat „o platformă internă sofisticată” pentru a desfășura operațiuni de copiere la scară largă și ar fi încercat să evite detectarea.

Kratsios a mai susținut că Moonshot AI ar fi obținut servere echipate cu cipuri Nvidia GB300, în ciuda restricțiilor americane privind exportul acestora către China, fără să prezinte însă dovezi.

Scepticism inclusiv în interiorul administrației

Afirmațiile lui Kratsios au fost primite cu scepticism atât de cercetători și reprezentanți ai industriei AI, cât și de persoane apropiate administrației Trump.

„Întreaga componentă legată de distillation nu prea are sens”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe, care a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca un model AI de ultimă generație să fie copiat în doar câteva zile.

„Mai ales că Kimi depășește modelul Fable al Anthropic la mai multe capitole. Nu poți pur și simplu să copiezi un model și să ajungi înaintea lui”, a spus aceeași sursă.

Potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile, declarațiile lui Kratsios nu au fost coordonate cu Departamentul Comerțului, instituția care gestionează Entity List – lista companiilor supuse restricțiilor privind exporturile.

„OSTP este uneori prezent la discuții, dar Michael Kratsios nu este perceput ca un executant eficient al politicilor”, a declarat o persoană apropiată Casei Albe.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, a transmis că „echipa președintelui colaborează îndeaproape pentru a găsi un echilibru între inovare și securitate în elaborarea politicilor privind inteligența artificială”.

„Toate opțiunile rămân pe masă”

Centrul pentru Standarde și Inovare în AI din cadrul Departamentului Comerțului a evaluat, împreună cu Institutul britanic pentru Securitatea Inteligenței Artificiale, noul model Kimi K3 și a concluzionat că acesta rămâne inferior celor mai performante modele americane, deși este cel mai puternic model open-weight disponibil în prezent.

Potrivit unei surse apropiate departamentului, oficialii nu au început să pregătească includerea Moonshot AI sau a altor companii chineze pe Entity List. O eventuală decizie va depinde de concluziile finale ale investigațiilor.

Între timp, Scott Bessent a transmis că toate opțiunile rămân pe masă.

„Susținem AI-ul open-source și inovația pe care o face posibilă. Dar open-source nu înseamnă undă verde pentru încălcarea proprietății intelectuale americane. Dacă firme din Republica Populară Chineză desfășoară în secret operațiuni de distillation la scară industrială care depășesc limita și ajung la furt de proprietate intelectuală, sancțiunile și includerea pe Entity List vor fi luate în calcul”, a scris acesta pe X.

Industria AI este împărțită

Disputa are implicații și asupra negocierilor comerciale dintre Statele Unite și China, pe care Scott Bessent urmează să le conducă în perioada următoare.

În același timp, industria americană de inteligență artificială este divizată. Anthropic susține înăsprirea controalelor asupra dezvoltatorilor chinezi, argumentând că aceștia reprezintă un risc pentru securitatea națională și au beneficiat de furtul proprietății intelectuale.

În schimb, aproape 200 de fondatori ai unor startup-uri americane au cerut administrației Trump să nu blocheze accesul la modelele chinezești open-weight. Ei avertizează că o astfel de decizie ar afecta în special companiile mici, care nu își permit costurile ridicate asociate utilizării celor mai avansate modele dezvoltate de Anthropic sau OpenAI.

Până în prezent, Donald Trump nu s-a pronunțat public asupra subiectului, lăsând dezbaterea în seama membrilor Cabinetului și a consilierilor săi. Potrivit unei surse apropiate Casei Albe, există încă o diferență între ideile discutate în interiorul administrației și politica oficială pe care aceasta o va adopta.

Editor : C.S.