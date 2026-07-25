Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le retrag în fiecare lună

Rușii retrag sute de miliarde de ruble din bănci în fiecare lună, împinși de temerile legate de economie, de întreruperile plăților și de scăderea încrederii în sistemul financiar, care îi determină pe tot mai mulți oameni să își păstreze banii în numerar.

Numerarul în circulație în Rusia a crescut cu 513 miliarde de ruble (5,75 miliarde de euro) în prima jumătate a lunii iulie, după ce a crescut cu 479 de miliarde de ruble (5,37 miliarde de euro) în iunie, conform datelor de la Banca Centrală a Rusiei, scrie TVP World.

De la începutul lunii februarie, totalul numerarului în circulație a crescut cu peste 2,4 trilioane de ruble (26,9 miliarde de euro).

Creșterea bruscă survine pe fondul unui val de atacuri cu drone ucrainene care au determinat în mod repetat Kremlinul să închidă internetul mobil în mari părți ale țării, lăsând mulți oameni în imposibilitatea de a plăti cu cardul. Moscova spune că întreruperile sunt menite să ajute la contracararea atacurilor.

O altă cauză este pesimismul economic, care a atins cel mai înalt nivel din ultimele două decenii. Un sondaj Gallup recent a constatat că 60% dintre ruși cred că condițiile economice locale se înrăutățesc, în timp ce 56% au spus că nivelul de trai este în scădere.

Împrumuturile bancare cresc vertiginos

Economiștii spun că inflația persistentă, creșterea impozitelor și supravegherea guvernamentală mai strictă a tranzacțiilor financiare au sporit incertitudinea și i-au încurajat pe unii ruși să transfere bani în afara sistemului bancar.

„În esență, țara a ajuns la un dezechilibru între banii care se întorc în bănci și banii retrași de public”, a declarat economistul Igor Lipsits pentru The Moscow Times.

Exodul către numerar a lăsat băncile fără lichidități în ruble, forțând Banca Centrală a Rusiei să crească brusc împrumuturile către sector.

În primele trei săptămâni ale lunii iulie, banca centrală a oferit creditorilor peste două trilioane de ruble (23,5 miliarde de euro) prin operațiuni repo, aducând datoria totală a acestora față de autoritatea de reglementare la 6,243 trilioane de ruble (70 miliarde de euro), aproape dublu față de nivelul de la sfârșitul anului trecut.

„Banca Rusiei încearcă să rezolve problema lichidității prin refinanțarea sistemului bancar, în principal a celor mai mari bănci”, a declarat economistul Alexander Abramov pentru The Moscow Times.

„Probleme semnificative”

Abramov a subliniat, de asemenea, „indicii de probleme” pe piața interbancară, unde băncile își acordă împrumuturi reciproce, costurile de împrumut rămânând peste rata dobânzii cheie a băncii centrale, în ciuda injecțiilor sporite de lichiditate ale autorității de reglementare.

Presiunea este agravată de creditele cu probleme, a căror pondere a depășit 10%, conform datelor băncii centrale.

Conform metodologiei Fondului Monetar Internațional, acest nivel semnalează „probleme semnificative” în sistemul bancar a căror rezolvare ar putea dura mult timp, a declarat analistul Maximilian Hess pentru The Moscow Times.

Editor : B.P.