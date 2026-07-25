Ce sunt taloanele speciale de călătorie și în ce condiții le pot primi românii. Cine beneficiază de reducerea de 50% la transport

Pensionarii din România au dreptul, în fiecare an, la șase deplasări interne la jumătate de preț, pe baza taloanelor speciale de călătorie emise de sistemul public de pensii. Beneficiul poate fi folosit pentru transportul cu trenul, autocarul sau navele de pasageri, însă legea stabilește condițiile de acordare, categoriile de persoane eligibile și situațiile în care reducerea nu poate fi acordată.

Actele normative stabilesc categoriile de beneficiari, numărul călătoriilor acordate anual, modalitatea de emitere și distribuire a taloanelor speciale, precum și condițiile în care acestea pot fi utilizate pentru transportul public intern.

Ce sunt taloanele speciale de călătorie

Taloanele speciale de călătorie sunt documentele prin care pensionarii pot beneficia de reducerea de 50% la transportul public intern. Dreptul este reglementat prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004.

Facilitatea este acordată pensionarilor din sistemul public de pensii și celor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale. În fiecare an calendaristic, aceștia au dreptul la șase călătorii simple cu reducere de 50% din tariful de transport.

Reducerea este valabilă pentru transportul intern cu trenurile Regio și Interregio, la clasa a II-a, precum și pentru transportul rutier și naval de călători, între localități.

Pensionarii care beneficiază deja de gratuitate la transport în baza altor acte normative nu pot cumula facilitățile. Potrivit legii, aceștia trebuie să opteze pentru una dintre variante.

Când primesc pensionarii taloanele speciale de călătorie

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), taloanele speciale de călătorie pentru anul următor sunt distribuite, de regulă, în luna decembrie a fiecărui an, odată cu plata pensiei aferente lunii respective.

Transmiterea documentelor se face prin Poșta Română sau prin banca la care beneficiarul încasează pensia, în funcție de modalitatea aleasă pentru plata drepturilor.

Persoanele care se pensionează în cursul anului primesc taloanele speciale odată cu plata primei pensii.

În cazul în care documentele nu ajung la beneficiar și sunt returnate casei teritoriale de pensii, acestea sunt păstrate de instituție și pot fi ridicate ulterior, la solicitarea pensionarului.

Cine emite și distribuie taloanele speciale

Pentru pensionarii din sistemul public, taloanele sunt emise și distribuite prin Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii. În cazul pensionarilor din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, documentele sunt emise și transmise prin intermediul instituțiilor din care aceștia fac parte. Contravaloarea tipăririi taloanelor speciale este suportată din bugetul Ministerului Muncii.

Cum pot fi folosite cele șase călătorii cu reducere

Fiecare beneficiar are dreptul la șase călătorii simple cu reducere de 50% într-un an calendaristic. În cazul transportului feroviar, talonul special nu reprezintă biletul de călătorie. Acesta este documentul care dovedește dreptul la reducere, iar biletul se eliberează de operatorul feroviar după prezentarea talonului și achitarea a jumătate din tariful corespunzător trenului Regio sau Interregio, clasa a II-a. Dacă trenul necesită rezervarea locului, costul tichetului de rezervare se achită integral.

În situația în care pensionarul optează pentru călătoria la clasa I, pentru un vagon de dormit sau cușetă ori pentru alte servicii suplimentare, diferențele de tarif nu beneficiază de reducere și trebuie plătite integral.

Reducerea este acordată atât de operatorii de transport aflați în proprietatea statului, cât și de societățile comerciale private care efectuează transport public intern, în condițiile prevăzute de lege.

Documentul este format din talonul propriu-zis, șase cupoane detașabile corespunzătoare celor șase călătorii simple și șase cupoane-anexă. Cupoanele-anexă sunt utilizate exclusiv în transportul feroviar, în situațiile în care contractul de transport este modificat potrivit regulamentelor operatorului.

Soțul sau soția titularului poate utiliza facilitatea

Legea permite ca și soțul sau soția titularului pensiei să beneficieze de această facilitate, însă în limita celor șase călătorii acordate anual beneficiarului. Partenerul poate călători atât împreună cu titularul, cât și separat. Dacă efectuează deplasarea singur, trebuie să prezinte actul propriu de identitate și talonul special emis pe numele pensionarului.

Titularul va prezenta, la verificarea documentelor de călătorie, actul de identitate și talonul special primit.

Cine suportă diferența de tarif

Beneficiarul achită doar 50% din costul călătoriei, iar diferența este compensată potrivit mecanismului prevăzut de legislație. Operatorii de transport recuperează ulterior sumele aferente reducerilor acordate, conform normelor legale în vigoare.

Schimbarea numelui, a domiciliului sau a altor date de identificare după emiterea taloanelor speciale nu conduce la eliberarea unor documente noi. În astfel de situații, pensionarul trebuie să poată face dovada modificărilor prin prezentarea documentelor oficiale care atestă schimbarea datelor personale.

În ce situații poate fi pierdut dreptul la reducere

Taloanele speciale trebuie păstrate în stare bună. Documentele care prezintă ștersături, modificări, deteriorări sau date tipărite ilizibil nu sunt acceptate la transport.

De asemenea, pierderea ori deteriorarea talonului special face imposibilă utilizarea reducerii pentru călătoriile rămase disponibile.

Pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege primesc automat taloanele speciale prin intermediul sistemului de pensii, fără a fi necesară depunerea unei cereri separate, iar documentele pot fi utilizate pe tot parcursul anului calendaristic pentru care au fost emise.

Editor : C.S.