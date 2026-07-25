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Volodimir Zelenski spune când s-a schimbat relația sa cu Donald Trump: „Nu a fost o întâlnire lungă, dar a fost un moment istoric”

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President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski a declarat că relațiile cu președintele SUA, Donald Trump, s-au schimbat „complet” de la confruntarea tensionată pe care au avut-o în Biroul Oval în februarie 2025, în contextul în care unele informații sugerează că cei doi lideri s-ar putea întâlni din nou la Washington săptămâna viitoare, relatează Kyiv Post.

Potrivit jurnalistului Misha Komadovsky de la Deutsche Welle, care citează doi înalți oficiali, se preconizează că Zelenski se va deplasa marțea viitoare la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham.

Oficialii au declarat că se pregătește și o întâlnire cu Trump, deși formatul acesteia nu a fost încă stabilit definitiv. Aceasta ar putea avea loc în marja funeraliilor, în cadrul unei întâlniri private sau în timpul unei vizite oficiale la Casa Albă.

Raportul vine în urma unor afirmații anterioare ale RBC-Ukraine, care, citând o sursă bine informată, susțineau că liderul de la Kiev spera să viziteze în curând Statele Unite, dar aștepta confirmarea programului lui Trump.

Într-un interviu acordat comentatoarei conservatoare americane Laura Loomer – un fragment distribuit ulterior de Trump pe Truth Social – Zelenski a vorbit despre modul în care relațiile cu președintele SUA s-au îmbunătățit în urma disputei lor, larg mediatizate, care a avut loc în Biroul Oval în februarie 2025.

Întrebat cum s-a schimbat relația dintre cei doi, Zelenski a spus că momentul decisiv a avut loc în timpul unei scurte conversații private cu Trump la Vatican, în Roma.

Zelensky And Trump Hold 'Very Productive' Talks At Vatican
Discuția Trump-Zelenski de la funeraliile papei Francisc. Foto: Profimedia Images

„Ai dreptate, tonul s-a schimbat, fără îndoială”, a spus liderul ucrainean. „Primul moment de schimbare a avut loc la Roma, la Vatican. Nu a fost o întâlnire lungă, dar cred că a fost un moment istoric, deoarece am reușit să schimbăm relațiile în doar 15-20 de minute”.

El a spus că cei doi lideri au discutat fără ca asistenții lor să fie prezenți.

„M-am bucurat foarte mult să-l ascult pe președinte, iar el m-a ascultat, la rândul său. Să rămână între noi doi, dar a fost foarte bine”, a declarat Zelenski. „De astfel de relații și de dialog depind multe vieți”.

Cei doi președinți s-au întâlnit ultima dată în marja summitului NATO de la Ankara, care a avut loc în perioada 7-8 iulie.

În urma acelei întâlniri, Trump a afirmat că Ucraina are „un viitor strălucit”, a declarat că are o relație bună cu Zelenski și a avertizat că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei ar putea duce la o escaladare și mai mare a războiului.

În urma întâlnirii, Trump a decis, de asemenea, să acorde Ucrainei o licență pentru producerea pe plan intern a sistemelor de apărare aeriană Patriot.

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Editor : A.M.G.

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