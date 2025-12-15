Ce este „super-gripa” în România și cum explică medicii simptomele: „Este o creștere evidentă a cazurilor”

Sezonul gripal din România se intensifică, iar tot mai mulți pacienți ajung la camerele de gardă. Deși termenul de „super-gripa” a apărut recent în spațiul public, medicii atrag atenția că, în prezent, circulă subclada K a virusului gripal A (H3N2), responsabilă pentru simptome puternice și cu debut brusc: febră mare, dureri musculare și articulare, tuse și stare generală alterată rapid. În rândul persoanelor vulnerabile, boala se poate manifesta în forme severe, cu risc de complicații.

„Analiza epidemiologică realizată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504).”, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)

Ce spun medicii despre „super-gripa”

„Nu putem vorbi despre „super-gripă”, pentru că acest termen nu are fundament medical. Este vorba despre sezonul gripal obișnuit, care apare în fiecare an, însă evoluția bolii poate fi imprevizibilă, așa cum observăm constant de la un sezon la altul. Severitatea unui sezon gripal depinde foarte mult de gradul de vaccinare în rândul populației. În funcție de câți oameni s-au vaccinat, sezonul poate fi mai liniștit sau, dimpotrivă, mai dificil.

Nu există, în acest moment, argumente științifice care să susțină existența unei „super-gripe” ca entitate distinctă, fie din punct de vedere al formei, fie al tipului de virus. În prezent, discutăm despre circulația unei subclade a virusului gripal A, respectiv tulpina H3N2.

În momentul de față este o creștere mai mult decât evidentă a numărului de cazuri de gripă, inclusiv în România, cu un număr tot mai mare de prezentări la camerele de gardă. Avem o creștere de aproximativ 40-50% prin infecțiile respiratorii acute, iar gripa are un rol major în această evoluție.

Este de așteptat ca numărul cazurilor să crească pe măsură ce ne apropiem de vârful sezonului gripal, perioadă în care transmiterea virusului devine mai intensă, iar circulația acestuia se realizează mult mai ușor.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București

Ce este virusul gripal A

„Virusurile gripale de tip A se clasifică în funcție de structurile de la suprafață. În prezent ne confruntăm cu H3N2, subclada K a virusului gripal A, una dintre tulpinile incluse în mod tradițional în vaccinul antigripal. Asta înseamnă că pacienții vaccinați sunt protejați împotriva formelor grave și a complicațiilor. Totuși, din când în când, la câțiva ani, pot apărea modificări ale tulpinii, numite „shift” sau „drift”, adică mutații care pot reduce eficiența vaccinului. Chiar și în aceste situații, cei vaccinați pot contracta gripa, dar, de regulă, formele bolii sunt mai ușoare și mai puțin complicate.

„Drift” - variație antigenică minoră;

„Shift” - variație antigenică majoră.

Virusul gripal de tip A este cel care poate provoca pandemii, spre deosebire de virusul de tip B, responsabil în principal de epidemii. Deși ambele tipuri circulă concomitent, în mod tradițional, vârful sezonului de gripă A apare mai întâi, în perioada de iarnă, iar vârful de gripă B urmează, de obicei, primăvara.

Virusul de tip A are la suprafață două tipuri de proteine: unele se numesc neuraminidaze (N) și altele hemaglutinine (H) - de aici clasificare H3N2. Sunt medicamente antivirale specifice pentru virusul gripal de tip A, care acționează împotriva neuraminidazei. Pentru un tratament adecvat trebuie făcut un test de gripă A (PCR).”, a explicat pentru Digi24.ro Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov

Ce simptome are gripa

„Gripa nu este o simplă răceală. Este o boală care poate imobiliza pacientul la pat într-un interval foarte scurt, uneori în mai puțin de 24 de ore. Debutul este brusc, cu alterarea rapidă a stării generale, dureri musculare intense, dureri difuze în tot corpul, febră, tuse și alte simptome respiratorii, însă cu o intensitate mult mai mare. Cei care au trecut cel puțin o dată printr-un episod de gripă pot recunoaște ușor aceste semne.

Nu putem vorbi despre o simptomatologie diferită în cazul acestui tip de boală. Sunt aceleași semne cunoscute ale gripei, însă manifestarea este una individuală. Simptomele pot varia de la un pacient la altul, în funcție de particularitățile fiecăruia, de starea generală de sănătate și de răspunsul organismului la infecție.

Persoanele vârstnice și pacienții cu boli cronice pot dezvolta forme severe de gripă, care pot avea o evoluție diferită față de cazurile obișnuite. În aceste situații pot apărea complicații, precum afectarea pulmonară, însoțită de insuficiență respiratorie - manifestată prin dificultăți de respirație.”, a precizat medicul Adrian Marinescu

„Durerile musculare reprezintă unul dintre cele mai importante simptome ale gripei și sunt frecvent raportate, deoarece semnalează răspândirea rapidă a virusului în întreg corpul, inclusiv la nivelul mușchilor. În unele cazuri, infecția poate provoca palpitații, tahicardii sau senzații de durere și înțepături la nivelul inimii. De asemenea, virusurile gripale pot determina miocardită, adică afectarea mușchiului cardiac. Spre deosebire de răcelile obișnuite, în cazul gripei pot lipsi complet simptomele clasice, cum ar fi nasul înfundat sau iritațiile la nivelul ochilor, accentuând astfel severitatea și debutul brusc al bolii.”, a adăugat medicul Sandra Alexiu

Teste rapide pentru gripă

„Testele rapide sunt utile și recomandate, însă nu exclud în totalitate diagnosticul. Atunci când simptomatologia este sugestivă, ne aflăm în plin sezon gripal, acestea pot orienta diagnosticul, dar nu înlocuiesc consultul medical și nu pot confirma boala cu certitudine de 100%.

Vaccinarea antigripală rămâne recomandată

Eficacitatea unui vaccin poate fi evaluată corect abia după încheierea sezonului gripal, mai ales în contextul variațiilor existente de la un an la altul. Cu toate acestea, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție. Oamenii trebuie să facă asta în continuare, într-o măsură cât se poate de mare.”, a adăugat medicul infecționist

Ce este vaccinul gripal

“Combinația vaccinului se schimbă în fiecare an și se stabilește din principalele tulpini circulante în sezonul precedent. În ultimii ani am avut patru tulpini circulante (vaccin tetravalent), însă din ultimele două sezoane s-a constatat faptul că una dintre aceste tulpini nu mai circulă deloc, motiv pentru care s-a decis ca începând din sezonul 2025-2026, vaccinul să fie trivalent. Mai exact un vaccin cu trei tulpini: două de tip A și una de tip B.”, a explicat medicul de familie Sandra Alexiu

(Pentru sezonul 2025-2026, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Europeană a pentru Medicamente (EMA) au recomandat o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage. Sursa: OMS)

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

“Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces.

În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

„Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să se facă vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.”, a explicat medicul Sandra Alexiu

Recomandări în plin sezon gripal

Recomandări pentru populație în contextul intensificării circulației virusului gripal A (H3N2) și al debutului sezonului gripal în România, conform INSP: