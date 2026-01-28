Live TV

Obiceiuri și afecțiuni aparent banale care îți distrug somnul. Specialiștii avertizează: „Sunt un risc major pentru bolile de inimă”

Camelia Sinca Data publicării:
Afecțiuni medicale care îți pot afecta somnul. Foto Getty Images
Afecțiuni medicale care îți pot afecta somnul. Foto Getty Images
Din articol
Afecțiuni medicale banale care îți pot afecta somnul Somnul deficitar: Factor de risc pentru bolice cardiace

Oboseala cronică a devenit una dintre cele mai frecvente stări ale vieții moderne, adesea acceptată ca un efect inevitabil al ritmului alert de zi cu zi. Puțini oameni iau însă în calcul faptul că, dincolo de stres și suprasolicitare, lipsa unei odihne corespunzătoare poate fi cauzată de afecțiuni medicale aparent banale, ignorate chiar și ani la rând. De la respirația deficitară și sforăit, până la probleme nazale sau digestive, aceste dezechilibre fragmentează perioadele de odihnă și cresc riscul apariției unor boli cronice. Daniela Ionescu, medic primar ORL, a detaliat pentru Digi24.ro principalele cauze care influențează calitatea odihnei de noapte.

Descoperirea factorilor care perturbă somnul - de la obiceiuri zilnice și stil de viață, până la afecțiuni medicale adesea trecute cu vederea - și abordarea lor corectă poate transforma oboseala cronică într-o energie constantă și o claritate mentală sporită.

Afecțiuni medicale banale care îți pot afecta somnul

„Cauzele care afectează calitatea somnului sunt diferite și variate, însă problema majoră rămâne subestimarea importanței odihnei. Oamenii nu acordă o atenție atât de mare somnului și pun oboseala persistentă resimțită pe seama activităților zilnice solicitante, fără a lua în calcul faptul că anumite afecțiuni medicale pot perturba odihna sau că un cumul de factori, aparent minori, poate duce la un somn fragmentat și, în timp, la oboseală cronică. În cazul adulților, cele mai frecvente cauze includ apneea în somn, excesul ponderal, stresul, hipertensiunea arterială, obiceiurile nesănătoase de seară sau obstrucția nazală.

Dependența de picături nazale, refluxul gastro-esofagian ori durerile de cap matinale sunt obiceiuri și simptome care pot părea minore, dar, de fapt, sunt cauzele și efectele unui somn fragmentat de noapte și, în timp, duc la scăderea capacității de concentrare, oboseală cronică, și pot masca sau favoriza apneea în somn.

Sforăitul: Un semnal de alarmă

Somnolența din timpul după-amiezii, episoadele de ațipire (chiar și la volan sau în timpul lucrului), iritabilitatea, anxietatea și scăderea răbdării sunt alte indicii ale unui somn neodihnitor. La acestea se adaugă trezirile frecvente pe parcursul nopții, transpirațiile nocturne și nevoia constantă de cafea sau băuturi energizante, utilizate zilnic ca o soluție de „supraviețuire”, nu ca un simplu obicei. 

Printre semnalele de alarmă frecvent trecute cu vederea se află sforăitul constant, mai ales atunci când este însoțit de pauze respiratorii observate de cei din jur, trezirea cu gura uscată sau cu dureri de cap, precum și senzația de lipsă de odihnă în ciuda unui număr aparent suficient de ore de somn.”, a explicat pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic primar ORL

Respirația copiilor și somnul de calitate

„În cazul copiilor, evaluarea problemelor de somn presupune o abordare diferită și mult mai atentă la particularitățile de dezvoltare. Ne uităm atent la vegetațiile adenoide (polipi) și la amigdalele mărite, existența alergiilor, particularitățile anatomice, postura corporală, ocluzia dentară etc.

Respirația, problemele stomatologice, în special cele legate de ocluzie, și postura sunt strâns interconectate, influențându-se reciproc și având un impact direct asupra calității somnului copiilor.”, a adăugat medicul ORL

  • Ocluzia dentară se referă la modul în care dinții de sus (maxilari) și cei de jos (mandibulari) se întâlnesc și se aliniază când gura este închisă.

Somnul deficitar: Factor de risc pentru bolice cardiace

„Impactul somnului asupra bolilor cronice este, în continuare, mult subestimat. Un somn de calitate slabă reprezintă un factor de risc major pentru afecțiunile cardiovasculare și pentru hipertensiunea arterială, dereglează apetitul, afectează metabolismul și crește vulnerabilitatea la stres.

În timp, lipsa unui somn odihnitor accelerează procesele de îmbătrânire și contribuie la dezechilibre fizice și emoționale semnificative. Dincolo de consecințele medicale, efectele se resimt profund asupra calității vieții, a performanței profesionale, a relațiilor și a capacității generale de a funcționa eficient zi de zi.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Somnul bun este fundația unei vieți sănătoase.

„În societatea contemporană, oboseala a ajuns să fie „aproape recompensată” social. Există convingerea larg răspândită că somnul insuficient este o consecință firească a muncii intense și a performanței. Alții evită evaluarea problemelor de somn din teama unui diagnostic sau a schimbărilor pe care acesta le-ar putea impune.

Astfel, somnul a ajuns să fie perceput ca un lux, într-o cultură care a transformat oboseala într-o „insignă de merit”. Ignorarea acestui dezechilibru riscă să creeze o populație aparent funcțională, dar fragilă: mai iritabilă, mai vulnerabilă la boală, mai puțin creativă și empatică.

Oboseala nu este numai o problemă individuală, ci și una socială - trăită de individ, dar produsă și normalizată de cultura în care acesta trăiește. Spre deosebire de alte probleme de sănătate, lipsa somnului nu provoacă durere imediată, însă consumă organismul lent.”, conchide Daniela Ionescu, medic primar ORL

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Delcy Rodriguez
3
„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
5
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zi liberă plătită pentru angajatele diagnosticate cu endometrioză. Foto Getty Images
Boala care afectează milioane de femei primește recunoaștere oficială în România. Angajatele beneficiază de o zi liberă plătită lunar
Confused Woman Thinking Looking At Sweets In Fridge
Mitul voinței în lupta cu kilogramele: De ce unii oameni slăbesc mai greu
Ce este super-gripa. Foto Getty Images
Ce este „super-gripa” în România și cum explică medicii simptomele: „Este o creștere evidentă a cazurilor”
Insomnia
Un somn sub 7 ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă: „Să dormi puțin e mai nociv decât sedentarismul”
trmp2
Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit
Recomandările redacţiei
Andrii Sibiha
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri...
locuinta noua
Cererea mare scumpește iar locuințele. Previziunile experților...
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor...
drum gropi sm
Sat despărțit de lume de un drum cu gropi. Cum arată șoseaua de 13...
Ultimele știri
Mesajul Departamentului pentru Situații de Urgență după ce un pompier a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa
Pactul european pentru eoliene offshore, pariul pentru a reduce dependența de gazul american
Suporteri PAOK Salonic, la Timişoara, pentru a se interesa de răniții din accidentul de pe DN6. Ambasadoarea elenă, vizită la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Scenariu de coșmar pentru Rapid și Dinamo în Europa. Coeficient mic și adversari de foc în preliminariile UEFA
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Culisele contractelor pentru termoficarea Capitalei: țevi de la o firmă cu legături cu oligarhi ruși și...
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Se întâmplă la șoferii cu multă experiență!" Explicațiile lui Titi Aur, după drama de pe DN6
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Care pensionari primesc între 600 și 1.000 lei în plus la pensie? Ministrul muncii anunță cine nu ia nimic
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...