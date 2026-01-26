Alertă sanitară în Asia: Controale ca în pandemie pe aeroporturi după răspândirea unui virus mortal în India

Mai multe state din Asia au reintrodus controale sanitare stricte pe aeroporturi, similare celor din perioada pandemiei de COVID-19, după confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul mortal Nipah în India. Autoritățile încearcă astfel să prevină răspândirea bolii în regiune.

Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre țările și teritoriile care au intensificat măsurile de precauție, după confirmarea a cinci cazuri de infecție cu virusul Nipah în statul indian Bengalul de Vest, scrie The Independent.

Nipah este o boală zoonotică, care se transmite în principal la oameni de la porci și lilieci infectați, dar poate fi transmisă și prin contact apropiat între persoane.

Măsuri sporite în Thailanda

În statul indian Bengalul de Vest, aproximativ 100 de persoane se află în carantină după ce virusul a fost depistat într-un spital. Un medic, o asistentă și un alt angajat au fost testați pozitiv, după primele două cazuri confirmate, un bărbat și o femeie, asistenți medicali din același district.

În Thailanda, Ministerul Sănătății Publice a intensificat controalele sanitare pe principalele aeroporturi pentru pasagerii care sosesc din Bengalul de Vest, folosind proceduri implementate în timpul pandemiei de Covid-19.

Autoritățile au sporit, de asemenea, măsurile de curățenie și pregătire pentru controlul bolilor la Aeroportul Internațional Phuket. Premierul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat luni că nu a fost înregistrat niciun caz de Nipah în țară, însă nivelul de supraveghere va rămâne ridicat.

„Departamentul pentru Controlul Bolilor din Thailanda verifică, începând cu 25 ianuarie, călătorii din Bengalul de Vest, India, pe aeroporturile Suvarnabhumi și Don Mueang, în contextul focarului de virus Nipah. Oficialii sanitari aplică măsuri stricte, iar pasagerii dau dovadă de o cooperare excelentă la punctele de control”, a transmis Guvernul thailandez.

Călătorii care prezintă febră mare sau simptome ce pot indica o infecție cu Nipah vor fi transferați în centre de carantină, potrivit presei locale. Departamentul pentru parcuri și faună sălbatică a dispus, de asemenea, controale mai stricte în peșteri și zone turistice naturale, din cauza temerilor legate de focarul din India. Autoritățile au transmis turiștilor să respecte regula strictă: „Nu vânați, nu culegeți, nu consumați”.

Nepal și Taiwan ridică nivelul de alertă

În Nepal, Guvernul a crescut nivelul de alertă și a intensificat controalele medicale pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, precum și la principalele puncte de frontieră terestre cu India, pentru a preveni pătrunderea virusului în țară. Au fost instalate puncte sanitare pentru evaluarea simptomelor, iar spitalele și unitățile medicale de frontieră au fost instruite să raporteze și să gestioneze cazurile suspecte.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, dr. Prakash Budhathoki, a declarat că au fost implementate măsuri adecvate pentru prevenirea răspândirii virusului. „Am intensificat în mod special supravegherea la punctele de frontieră din provincia Koshi. Au fost dispuse controale medicale și pentru celelalte puncte de trecere”, a precizat acesta.

În Taiwan, autoritățile sanitare intenționează să includă infecția cu virusul Nipah în categoria 5 a bolilor cu declarare obligatorie, cel mai înalt nivel pentru infecții emergente grave, potrivit legislației locale.

Măsura, care va intra în vigoare după o perioadă de consultare publică de 60 de zile, va impune raportare imediată și măsuri speciale de control, reflectând îngrijorările privind rata ridicată de mortalitate și potențialul epidemic al virusului.

Centrul pentru Controlul Bolilor din Taiwan menține alerta de călătorie „galbenă” (nivel 2) pentru statul Kerala din sud-vestul Indiei, recomandând prudență turiștilor. Organizația Mondială a Sănătății a catalogat virusul Nipah drept un agent patogen prioritar, din cauza potențialului său epidemic.

Virusul Nipah, simptome și riscuri

Primele simptome ale infecției pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și dureri în gât. Formele grave pot provoca amețeli, somnolență, tulburări de conștiență, pneumonie atipică severă și probleme respiratorii.

Unele persoane infectate pot fi asimptomatice, în timp ce altele dezvoltă insuficiență respiratorie acută. În cazurile grave, virusul Nipah poate provoca encefalită fatală.

Focarele anterioare de Nipah au fost asociate cu rate ridicate de mortalitate, cuprinse între 40% și 75%, în funcție de tulpină și de contextul epidemiologic.

Virusul a fost documentat în Bangladesh, India, Malaezia, Filipine și Singapore. Bangladeshul a raportat cele mai multe cazuri, 341 de infectări și 241 de decese, potrivit Societății Internaționale pentru Boli Infecțioase.

