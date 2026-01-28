Ce este virusul Nipah, care a declanșat controale de securitate pe aeroporturile din Asia. Ce riscuri există pentru România

Virusul Nipah, un agent patogen extrem de periculos care poate provoca boli grave la oameni și animale, a determinat autoritățile din Asia să intensifice măsurile de prevenție. Deși focarele recente au fost semnalate în India și Bangladesh, specialiștii subliniază că riscul pentru România rămâne redus, însă supravegherea sănătății publice și prevenția strictă sunt esențiale. Thailanda a început să efectueze screening pentru pasagerii care sosesc pe trei aeroporturi din zboruri provenind din Bengalul de Vest, India, iar Nepal a introdus controale similare pentru sosirile pe aeroportul din Kathmandu și la principalele puncte de frontieră terestre cu India.

Chiar dacă virusul Nipah nu a ajuns în Europa, supravegherea atentă a călătorilor și aplicarea măsurilor de prevenție rămân esențiale pentru a evita răspândirea acestuia și pentru a proteja sănătatea publică.

Ce este virusul Nipah

Virusul Nipah (Henipavirus nipahense) este un agent zoonotic extrem de periculos, aparținând familiei Paramyxoviridae. Descoperit pentru prima dată în 1999, în cadrul unui focar major din Malaysia și Singapore, virusul a atras rapid atenția comunității medicale internaționale datorită capacității sale de a se transmite de la animale la oameni și de a provoca boli severe, inclusiv encefalită fatală, cu rate de mortalitate estimate între 40 % și 75 % în focarele raportate. (Potrivit World Health Organization/ OMS)

Ulterior, virusul a fost identificat și în Bangladesh în 2001, unde au apărut aproape anual focare de atunci. Boala a fost detectată periodic și în estul Indiei. Alte regiuni ar putea fi, de asemenea, expuse riscului de infecție, deoarece virusul a fost descoperit în rezervoarele naturale cunoscute și în mai multe alte specii de lilieci din țări precum Cambodgia, Ghana, Indonezia, Madagascar, Filipine și Thailanda.

Liliecii fructiferi (genul Pteropus) sunt principala specie care găzduiește virusul în natură, însă acesta poate infecta și alte animale, atât domestice, cât și sălbatice, cu posibilitate de transmitere secundară la oameni.

Liliecii fructiferi din genul Pteropus (familia Pteropodidae), cunoscuți și ca vulpi zburătoare, sunt printre cei mai mari lilieci din lume. Aceștia sunt răspândiți în Asia, Australia, Africa și insulele din Pacific, hrănindu-se cu fructe, nectar și polen.

În primul focar recunoscut în Malaysia, care a afectat și Singapore, majoritatea infecțiilor la oameni au rezultat din contact direct cu porci bolnavi sau cu țesuturile contaminate ale acestora. Transmiterea s-a realizat probabil prin expunere neprotejată la secrețiile porcilor sau contact direct cu țesuturile animalelor bolnave. În focarele ulterioare din Bangladesh și India, consumul de fructe sau produse din fructe (cum ar fi sucul crud de palmier) contaminate cu urină sau salivă de la lilieci infectați a fost sursa probabilă a infecției.

În prezent, nu există studii privind persistența virusului în fluidele corporale sau în mediu, inclusiv pe fructe. Transmiterea de la om la om a fost, de asemenea, raportată, în special între membrii familiei și îngrijitorii pacienților infectați.

Mai multe state din Asia au reintrodus controale sanitare stricte pe aeroporturi, după confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul Nipah

Recent, autoritățile sanitare indiene au anunțat cazuri confirmate de Nipah în statul West Bengal în decembrie 2025 -ianuarie 2026, ceea ce a determinat unele țări asiatice să intensifice măsurile de screening la punctele de frontieră și aeroporturi pentru a reduce riscul importului și al transmiterii secundare.

Thailanda a început să efectueze screening pentru pasagerii de pe trei aeroporturi care primesc zboruri din Bengalul de Vest ( un stat din estul Indiei). Nepal a început, de asemenea, să efectueze screening pentru sosirile de pe aeroportul din Kathmandu și alte puncte de frontieră terestre cu India., potrivit BBC

Virusul Nipah: Semne și simptome

Infecțiile umane variază de la asimptomatice la infecții respiratorii acute (usoare sau severe) și encefalită fatală. Inițial, persoanele infectate pot dezvolta simptome precum: febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și dureri în gât. Acestea pot fi urmate de amețeală, somnolență, modificări ale conștienței și semne neurologice care indică encefalită acută. Unele persoane pot dezvolta pneumonie atipică și probleme respiratorii severe, inclusiv sindrom de detresă respiratorie acută (afecțiune pulmonară critică). În cazurile severe apar encefalită și convulsii, evoluând către comă în 24-48 de ore.

Perioada de incubație (intervalul dintre infectare și apariția simptomelor) este estimată între 4 și 14 zile, dar au fost raportate cazuri cu perioadă de incubație de până la 45 de zile, potrivit OMS.

Transmiterea virusului Nipah la oameni se poate realiza prin mai multe căi precum:

Contact direct cu animale infectate sau cu secrețiile și excrețiile acestora, în special lilieci și porci;

Consum de alimente contaminate, de exemplu fructe sau produse precum sap de palmier crud contaminat de secreții de lilieci;

Contact apropiat cu persoane infectate sau cu fluidele lor biologice, inclusiv în contexte familiale sau medicale;

Care sunt riscurile pentru România

„Persoanele care au călătorit recent în zone considerate cu risc epidemiologic ridicat, precum Asia de Sud-Est - India, Pakistan, Bangladesh sau alte regiuni unde au fost raportate cazuri - și care prezintă orice simptom de infecție acută, chiar și o febră ușoară, în decurs de maximum două săptămâni de la întoarcere, trebuie să se prezinte de urgență la un spital de boli infecțioase.

Evaluarea medicală de specialitate este esențială pentru confirmarea sau excluderea diagnosticului. Este important ca pacienții să nu inițieze tratamente la domiciliu fără recomandarea expresă a unui medic specialist.

Riscul de îmbolnăvire este crescut în special pentru persoanele care călătoresc în aceste regiuni, în zone rurale, cu contact strâns cu populația locală. În condiții obișnuite de călătorie, deocamdată nu pare să fie risc major pentru publicul larg.

Cu toate acestea, trebuie subliniat că, indiferent de destinație sau tipul deplasării, un anumit grad de risc există întotdeauna. Este important ca populația să urmărească permanent recomandările și alertele emise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), singura instituție abilitată să transmită avertizări oficiale atunci când situația o impune.

Virusul Nipah provoacă o afecțiune acută, caracterizată prin febră, cefalee, dureri musculare, stare generală de rău, vărsături și manifestări respiratorii. Simptomatologia este nespecifică și poate fi ușor confundată cu cea a unei răceli comune, motiv pentru care evaluarea medicală rămâne extrem de importantă.”, a declarat pentru Digi24.ro Prof. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babes ”, București

