Live TV

Ministrul Rogobete: 33 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite

Data publicării:
rogobete 4
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că anul acesta lista medicamentelor compensate și gratuite va crește cu 33 de medicamente şi, de asemenea, va fi extinsă lista de boli pentru substanțele existente pe listă.

„Pentru pacienţi, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgenţă medicală. De aceea, în doar şase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate şi gratuite şi am redus semnificativ numărul terapiilor care aşteptau de ani de zile să intre la finanţare publică. Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forţă cu alte 33 de medicamente şi extindem lista de boli pentru cele existente”, a scris ministrul pe Facebook.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri”, a explicat el.

„Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite”, a scris ministrul.

„În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice”, a adăugat el.

În opinia sa, această schimbare are un impact direct pentru pacienţi: tratamente moderne disponibile în România, costuri mai mici pentru oameni, acces real la tratamente.

„Pachetul de măsuri este pus în transparenţă decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru consultare publică. Este un demers deschis şi responsabil. Spun un lucru onest: aceste resurse nu ar fi fost posibile fără eficienţă. Fără reducerea risipei, fără combaterea concediilor medicale false şi fără contribuţia milioanelor de români care susţin sistemul de sănătate. Acum este datoria noastră să transformăm aceste resurse în tratamente concrete pentru oameni. În sănătate, ritmul deciziilor contează. Iar consecvenţa înseamnă vieţi salvate. Nu sunt cifre seci”, a mai spus Rogobete.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir-putin-karin-kneissl
1
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
2
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
4
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii, despre măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale: Aduce inechități, dar „s-a pierdut controlul”
un pacient pe un pat de spital
Reducerea de 10% a cheltuielilor de personal: Rogobete promite exceptarea spitalelor și ambulanțelor, după întâlnirea cu SANITAS
accident lugojel E70
Accidentul de pe DN6: care este starea răniților. Ministrul Sănătății, în contact cu omologul din Grecia
alexandru Rogobete face declaratii
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
asistente pe hol in spital
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de...
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
poza_sorin_cirstea
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Sorin Cîrstea este un...
Ultimele știri
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Fanatik.ro
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”