Live TV

Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat în ultimul deceniu, iar experții sunt uimiți

Data publicării:
Bowel Polyps And Colon Cancer Disease
Foto: Profimedia

Cancerul de colon este oficial cea mai mortală formă de cancer pentru persoanele cu vârste sub 50 de ani din SUA. Este o schimbare care s-a produs mai rapid decât se așteptau cercetătorii în domeniul cancerului.

Noi date arată că, în 2023, cancerul de colon a eclipsat cancerul de sân, care fusese principala cauză de deces la pacienții oncologici sub 50 de ani timp de peste un deceniu. Înainte de aceasta, cancerul pulmonar era marele ucigaș.

Epidemiologul Societății Americane de Cancer, Rebecca Siegel, autoarea principală a noului raport publicat în pe 22 ianuarie, a declarat pentru Business Insider că a fost „foarte surprinsă de viteza acestei schimbări”.

Până la mijlocul anilor 1990, cancerul de colon era mai puțin mortal la persoanele sub 50 de ani decât cancerul cerebral, leucemia, cancerul pulmonar și cancerul de sân. Abia în 2021, Grupul de lucru pentru servicii preventive din SUA a redus recomandarea de vârstă pentru screeningul pentru cancerul de colon de la 50 la 45 de ani, realizând că riscurile se schimbaseră.

Se pare că s-a întâmplat ceva unic cu grupul de persoane născute după 1950 și care expune fiecare generație ulterioară unui risc mai mare de a dezvolta cancer de colon precoce și agresiv.

Cancerul de colon a fost principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani încă din 2014, când a depășit cancerul pulmonar, dar până în 2023, cancerul de sân a rămas principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani, în general.

Experții estimaseră că, la un moment dat, cancerul de colon va deveni principala cauză de deces prin cancer pentru toți cei sub 50 de ani, dar ritmul creșterii i-a surprins chiar și pe cei mai experimentați experți în domeniul oncologiei.

Motivele unei schimbări atât de rapide sunt complexe. În timp ce rata cazurilor de cancer de colon agresiv a crescut, tratarea și prevenirea altor tipuri de cancer mortale a devenit mai eficientă. În plus, decesele cauzate de cancerul pulmonar au scăzut în condițiile în care mai mulți oameni au renunțat la fumat. Cancerul de sân este încă principala cauză de deces prin cancer la femeile sub 50 de ani, bărbații fiind excluși din ecuație, dar numărul femeilor care mor de cancer de sân a scăzut anual, de asemenea, constant de la mijlocul anilor 1990.

Experții nu sunt siguri exact de ce ratele de deces prin cancer de colon cresc vertiginos, dar indică un amestec probabil de factori complecși care influențează mediul, genetica și expunerile la cancer în primele luni de viață ale unui copil.

Prevenirea cancerului de colon nu se rezumă la sfaturile clasice privind o dietă sănătoasă și suficientă mișcare, deși acești factori fac încă parte din ecuație. Aerul pe care îl respirăm, alimentele pe care le mâncăm și mișcarea pe care o facem joacă un rol important, dar se pare că există și un element de noroc. De exemplu, un geamăn poate face cancer de colon, în timp ce fratele său nu prezintă niciun semn.

„În cele din urmă, este totuși un eveniment întâmplător”, a declarat oncologul Tim Cannon pentru Business Insider.

Cannon a tratat mai mulți pacienți tineri și în formă fizică bună cu cancer de colon care au murit din cauza unor forme agresive, în stadiu avansat ale bolii.

Cea mai abruptă creștere a numărului de pacienți tineri cu cancer de colon a fost înregistrată în rândul persoanelor care abia încep să devină adulte, pacienți tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani.

„Primesc mai mult tratament - și totuși nu trăiesc mai mult”, a declarat pentru Business Insider oncologul  Kimmie Ng.

Experții au câteva sfaturi-cheie. Toată lumea ar trebui să înceapă să facă colonoscopii la vârsta de 45 de ani. Nu sunt doar instrumente de screening, ci și măsuri de curățenie intestinală, concepute pentru a elimina polipii precanceroși înainte de dezvoltarea cancerului. Consumați multe fibre, în special din alimente precum legumele cu frunze verzi, alte legume și cerealele integrale. Și dacă vedeți sânge în scaun sau aveți dureri de stomac persistente timp de săptămâni întregi, mergeți la un control.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
soldați și rachete în ucraina
3
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Digi Sport
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Breast cancer diagnosis, conceptual image
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
neurochirurgie_sanador
Risca să nu își mai poată mișca picioarele. Cum a fost tratat un bărbat
Biological,Cancer,Cell,And,Disease,,3d,Rendering.,3d,Illustration.
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea”
Reconstruction of Otzi the Iceman
Un virus periculos circula printre oameni acum 45.000 de ani. Ce arată analiza mumiei Otzi, omul preistoric al ghețurilor
transplant_hepatic
Viața i s-a schimbat complet, la doar 44 de ani. Cum a fost salvat un bărbat
Recomandările redacţiei
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o...
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem...
Ultimele știri
Parlamentarii revin la muncă pentru prima sesiune ordinară a anului
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”