Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat în ultimul deceniu, iar experții sunt uimiți

Cancerul de colon este oficial cea mai mortală formă de cancer pentru persoanele cu vârste sub 50 de ani din SUA. Este o schimbare care s-a produs mai rapid decât se așteptau cercetătorii în domeniul cancerului.

Noi date arată că, în 2023, cancerul de colon a eclipsat cancerul de sân, care fusese principala cauză de deces la pacienții oncologici sub 50 de ani timp de peste un deceniu. Înainte de aceasta, cancerul pulmonar era marele ucigaș.

Epidemiologul Societății Americane de Cancer, Rebecca Siegel, autoarea principală a noului raport publicat în pe 22 ianuarie, a declarat pentru Business Insider că a fost „foarte surprinsă de viteza acestei schimbări”.

Până la mijlocul anilor 1990, cancerul de colon era mai puțin mortal la persoanele sub 50 de ani decât cancerul cerebral, leucemia, cancerul pulmonar și cancerul de sân. Abia în 2021, Grupul de lucru pentru servicii preventive din SUA a redus recomandarea de vârstă pentru screeningul pentru cancerul de colon de la 50 la 45 de ani, realizând că riscurile se schimbaseră.

Se pare că s-a întâmplat ceva unic cu grupul de persoane născute după 1950 și care expune fiecare generație ulterioară unui risc mai mare de a dezvolta cancer de colon precoce și agresiv.

Cancerul de colon a fost principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani încă din 2014, când a depășit cancerul pulmonar, dar până în 2023, cancerul de sân a rămas principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani, în general.

Experții estimaseră că, la un moment dat, cancerul de colon va deveni principala cauză de deces prin cancer pentru toți cei sub 50 de ani, dar ritmul creșterii i-a surprins chiar și pe cei mai experimentați experți în domeniul oncologiei.

Motivele unei schimbări atât de rapide sunt complexe. În timp ce rata cazurilor de cancer de colon agresiv a crescut, tratarea și prevenirea altor tipuri de cancer mortale a devenit mai eficientă. În plus, decesele cauzate de cancerul pulmonar au scăzut în condițiile în care mai mulți oameni au renunțat la fumat. Cancerul de sân este încă principala cauză de deces prin cancer la femeile sub 50 de ani, bărbații fiind excluși din ecuație, dar numărul femeilor care mor de cancer de sân a scăzut anual, de asemenea, constant de la mijlocul anilor 1990.

Experții nu sunt siguri exact de ce ratele de deces prin cancer de colon cresc vertiginos, dar indică un amestec probabil de factori complecși care influențează mediul, genetica și expunerile la cancer în primele luni de viață ale unui copil.

Prevenirea cancerului de colon nu se rezumă la sfaturile clasice privind o dietă sănătoasă și suficientă mișcare, deși acești factori fac încă parte din ecuație. Aerul pe care îl respirăm, alimentele pe care le mâncăm și mișcarea pe care o facem joacă un rol important, dar se pare că există și un element de noroc. De exemplu, un geamăn poate face cancer de colon, în timp ce fratele său nu prezintă niciun semn.

„În cele din urmă, este totuși un eveniment întâmplător”, a declarat oncologul Tim Cannon pentru Business Insider.

Cannon a tratat mai mulți pacienți tineri și în formă fizică bună cu cancer de colon care au murit din cauza unor forme agresive, în stadiu avansat ale bolii.

Cea mai abruptă creștere a numărului de pacienți tineri cu cancer de colon a fost înregistrată în rândul persoanelor care abia încep să devină adulte, pacienți tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani.

„Primesc mai mult tratament - și totuși nu trăiesc mai mult”, a declarat pentru Business Insider oncologul Kimmie Ng.

Experții au câteva sfaturi-cheie. Toată lumea ar trebui să înceapă să facă colonoscopii la vârsta de 45 de ani. Nu sunt doar instrumente de screening, ci și măsuri de curățenie intestinală, concepute pentru a elimina polipii precanceroși înainte de dezvoltarea cancerului. Consumați multe fibre, în special din alimente precum legumele cu frunze verzi, alte legume și cerealele integrale. Și dacă vedeți sânge în scaun sau aveți dureri de stomac persistente timp de săptămâni întregi, mergeți la un control.

