Un obicei alimentar destul de comun ar putea tripla riscul de cancer esofagian. Rezultatele unui studiu Oxford

Consumul de ceai și cafea foarte fierbinți triplează riscul de a dezvolta cancer esofagian, conform celui mai amplu studiu din lume privind legătura dintre acestea.

Rezultatele arată că oamenii ar trebui să lase ceștile de ceai și cafea foarte fierbinți să se răcească până când pot fi consumate fără disconfort, pentru a-și reduce riscul de a dezvolta această boală, au afirmat experții în oncologie, scrie The Guardian.

Cercetarea a constatat că temperatura băuturii și numărul de băuturi foarte fierbinți consumate de o persoană cresc șansele de a dezvolta carcinom cu celule scuamoase (SCC) esofagian. Cu toate acestea, băuturile fierbinți nu sporesc riscul de a dezvolta adenocarcinom (AC), cealaltă formă de cancer esofagian.

„Consumul de băuturi la o temperatură «foarte fierbinte» față de una «caldă» a fost asociat cu un risc de SCC de trei ori mai mare, dar nu și cu riscul de AC, după ajustarea pentru frecvența consumului”, potrivit studiului, care a fost publicat miercuri în International Journal of Cancer.

Studiu Oxford

„După luarea în considerare a temperaturii băuturilor, consumul zilnic de șase sau mai multe băuturi fierbinți, comparativ cu mai puțin de șase, a fost asociat cu o creștere de 71% a riscului de SCC, cu o asociere redusă cu riscul de AC”, au afirmat cercetătorii. Studiul a fost condus de dr. Keren Papier, epidemiolog nutriționist senior la departamentul de sănătate a populației al Universității din Oxford.

Rezultatele se bazează pe analiza consumului de băuturi calde în rândul a aproape 980.000 de persoane din Regatul Unit – cel mai mare număr de participanți la nivel mondial înregistrat până în prezent în cadrul unor studii similare. Studiul a urmărit participanții pe o perioadă de 14 ani pentru a oferi o imagine pe termen lung a obiceiurilor și stării lor de sănătate.

Participanților li s-a cerut să precizeze modul în care preferă să consume băuturile calde. Răspunsurile posibile includeau „foarte fierbinte”, „fierbinte”, „cald” și „nu consum băuturi calde”. Concluziile s-au bazat pe estimarea participanților cu privire la cât de fierbinți erau băuturile pe care le-au consumat, mai degrabă decât pe temperaturile exacte ale acestora.

Studiul a formulat concluzii pentru o populație din Europa de Vest care reflectă constatări similare observate deja în studii efectuate în Asia, Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu, care au arătat că consumul de ceai sau de mate – o băutură pe bază de plante cu cofeină, populară în America de Sud – la o temperatură de 70 °C sau mai mare crește riscul de cancer esofagian.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, parte a Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat în 2016 că băuturile fierbinți sunt „probabil cancerigene pentru oameni” și „o cauză probabilă a cancerului de esofag”. Se consideră că acestea sporesc riscul de îmbolnăvire prin provocarea de leziuni termice la nivelul celulelor care căptușesc esofagul, cunoscut și sub denumirea de „tubul alimentar” al organismului. Alcoolul și fumatul sunt alți factori de risc majori pentru acest tip de cancer.

Editor : Sebastian Eduard