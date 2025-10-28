Live TV

Colegiul Medicilor, după moartea Ștefaniei Szabo: Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo. Foto: Facebook/ Ștefania Szabo

Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea Ştefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în camera de gardă a instituției medicale. „Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.

„Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, arată mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.

Societatea „nu trebuie să uite că, uneori, şi medicii au limite”, că „dincolo de halat e un suflet, o mamă, o fiică, un tată, o bunică sau un bunic, un om care respiră aceeaşi oboseală, acelaşi stres, aceleaşi temeri”, se mai arată în comunicatul citat de News.ro.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră. Despre condiţii de muncă, despre echilibru, despre respect, despre cât se plăteşte o gardă pentru medici”, potrivit CMR.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a spus că Szabo era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală.

„Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse)
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului”
