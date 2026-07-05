Consumul de cafea ar putea reduce riscul de boli hepatice și de deces. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu

Consumul de cafea – chiar și decofeinizată – este asociat cu un risc mai scăzut de ciroză, cancer hepatic și deces cauzat de boli ale ficatului, arată un nou studiu. Cercetarea sugerează că persoanele care beau mai multă cafea sunt mai puțin predispuse să dezvolte afecțiuni hepatice grave, însă autorii subliniază că rezultatele nu reprezintă un motiv pentru a începe consumul de cafea doar în scop preventiv, relatează Euronews.

Studiul, publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, arată că un consum mai mare de cafea este asociat cu un risc mai redus de ciroză, cancer hepatic și deces provocat de boli ale ficatului.

Pentru cercetare, oamenii de știință au analizat datele a peste 350.000 de participanți din baza de date UK Biobank, care nu aveau ciroză sau cancer hepatic la începutul studiului. Evoluția acestora a fost urmărită timp de 13 ani.

Rezultatele au arătat că persoanele care beau cinci sau mai multe cești de cafea pe zi prezentau un risc cu 32% mai mic de a dezvolta ciroză, un risc cu 47% mai redus de cancer hepatic și o probabilitate cu 42% mai mică de a muri din cauza bolilor hepatice, comparativ cu cei care consumau mai puțină cafea.

Potrivit autorilor, aceste rezultate sunt importante în contextul în care un studiu publicat în 2023 estima că bolile hepatice provoacă aproximativ două milioane de decese anual, adică circa 4% din totalul deceselor la nivel mondial. Aproximativ două treimi dintre aceste decese sunt înregistrate în rândul bărbaților.

„Nu recomandăm ca cineva să înceapă să bea cafea doar pentru a-și proteja ficatul”

Cercetătorii au mai observat că participanții care consumau mai multă cafea aveau niveluri mai scăzute de grăsime și fier în ficat, precum și un grad redus de fibroză și inflamație hepatică.

În plus, analizele de sânge au arătat că băutorii de cafea aveau niveluri mai ridicate ale proteinelor asociate cu o funcționare sănătoasă a ficatului și niveluri mai reduse ale markerilor asociați cu inflamația și cicatrizarea acestuia.

„Rezultatele noastre susțin consumul moderat de cafea în cazul persoanelor care deja o consumă și o tolerează bine”, a declarat autorul principal al studiului, Ju Dong Yang.

Totuși, cercetătorul atrage atenția că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

„Nu recomandăm ca cineva să înceapă să bea cafea doar pentru a-și proteja ficatul, bazându-se exclusiv pe rezultatele acestui studiu”, a adăugat Ju Dong Yang.

Autorii au constatat că atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu beneficii similare, ceea ce sugerează că efectele protectoare nu sunt explicate doar prin prezența cofeinei.

Potrivit unuia dintre autorii studiului, Shelly Lu, cafeaua pare să influențeze sănătatea ficatului prin mecanisme legate de inflamație și fibroză. Aceste rezultate ar putea deschide noi direcții de cercetare pentru a identifica persoanele care beneficiază cel mai mult de aceste efecte.

Efecte adverse

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul persoanelor care consumau trei-patru cești de cafea pe zi. Chiar și un consum moderat, de una-două cești zilnic, a fost asociat cu un risc semnificativ mai redus de boli hepatice.

Cu toate acestea, Ju Dong Yang subliniază că prevenirea afecțiunilor hepatice trebuie să se bazeze în continuare pe măsuri bine cunoscute, precum menținerea unei greutăți sănătoase, limitarea consumului de alcool, activitatea fizică regulată și controlul glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului.

Autorii amintesc și că un consum excesiv de cofeină poate avea efecte adverse, precum creșterea ritmului cardiac, palpitații, hipertensiune arterială, anxietate și tulburări de somn.

În general, pentru majoritatea adulților, limita considerată sigură este de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea sau ceai.

Editor : C.S.