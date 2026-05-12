Live TV

Video Exclusiv Transplant hepatic rar în România. Intervenția-maraton care a salvat o fetiță de un an și jumătate

Carla Tănasie Data publicării:
Transplant hepatic rar în România. Intervenția-maraton a salvat o fetiță de un an și jumătate
Un copil de un an și șase luni a primit o nouă șansă la viață, după un transplant hepatic maraton, o intervenție chirurgicală rară în România. Operația a fost făcută la București, după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași.

Un copil de un an și șase luni a primit o nouă șansă la viață, după un transplant hepatic maraton, o intervenție chirurgicală rară în România. Operația a fost făcută la București, după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. La „Pacient în România”, au fost difuzate, în exclusivitate, imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat, pur și simplu, un destin.

250 de grame. Uneori, atât cântărește o nouă viață. Și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.

Este cel mai mic copil pe care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin stresați, că e cel mai mic, spune Prof. Dr. Laura Bălănescu, coordonator Centrul de Transplant Hepatic Pediatric.

Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă, și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de un an și șase luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contracronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.

Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.

Este foarte important să fie făcută perfect această împărțire. Trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial, sistemul port, pentru a se revasculariza foarte bine. La copii totul trebuie să fie perfect, spune Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, în ambulanță.

Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem, și bucata de ficat salvatoare este prelevată. Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul. Pentru că, de la prelevare la transplant, nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.

Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din centrul de transplant hepatic pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.

În cazul copiilor lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi este cumva o premieră, pentru că nu am mai făcut demult pe copii atât de mici, de un an și jumătate, s-a confesat Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, pe drumul de întoarcere la București.

La spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului. Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.

Să ajute Dumnezeu să se facă bine. Am fost la biserică, la Dumnezeu, să fie mai bine. A zis doamna doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiește mult, spune bunica fetiței.

Ficatul micuței este ca o piatră. Nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.

V-ați rugat la Doamne-Doamne?, își întreabă medicul chirurg echipa. În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii. 

Să scoatem ficatul bolnav. Acum suntem în faza de hepatectomie totală, spune medicul chirurg în sala de operație.

Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață. Cu cele 250 de grame de ficat salvator.

Dați-mi ficățelul. Ne apucăm de implant. Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic”, explică Prof. Dr. Vlad Brașoveanu. 

Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber. Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.

Este cea mai delicată (n.r. - intervenție).  Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe, spune prof. dr. Brașoveanu. Artera aia de 1 milimetru jumate trebuie pusă cap la cap chirurgical, explică și dr. Dragoș Zamfirescu. Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sângele, completează dr. Brașoveanu.

Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.

Aia e! Acolo! Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus „DA” donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un „DA” pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți patru pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la un milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Birmingham Hospital Conducts Kidney Transplant
Trei transplanturi de organe au fost făcute de 1 mai. „O nouă şansă la viaţă”
transplant_hepatic_sanador_prof_brasoveanu
Tratament salvator pentru un tânăr cu o boală gravă de ficat
Vatican, Sf Petru
Catolicii pot primi transplanturi de organe de la animale, conform unui anunţ făcut de Vatican. „Îndrumări etice” pe 88 de pagini
Focus on womans eyes
Cornee artificială din solzi de pește, testată ca alternativă mai ieftină la transplant în bolile grave ale ochiului
chirurgi in sala de operatie
Organele unei femei în moarte cerebrală au salvat 5 vieți. O fetiță care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui a primit ficatul
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
soldati americani
„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze...
Ultimele știri
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...