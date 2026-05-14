Autoritățile române anunță că au destructurat, în colaborare cu partenerii europeni, o rețea formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi care, din anul 2019, vindeau în mai multe state din Uniunea Europeană, inclusiv România, produse sub forma unor suplimente naturale care, în realitate, nu produceau niciun efect asupra organismului. Prejudiciul indicat de procurorii DIICOT se ridică la sute de milioane de euro.

DIICOT a anunțat pe 14 mai că, în urmă cu două zile, autoritățile române au făcut 41 de percheziții în mai multe județe din țară.

Acuzațiile aduse în acest dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată.

În România, anchetatorii au reținut șase inculpați.

În Polonia, sunt vizați trei inculpați.

În Republica Moldova sunt cercetate zece persoane.

În Bulgaria a fost găsit depozitul central.

Procurorii vorbesc despre o structură ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, dar care acționau coordonat.

„Grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce a fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora”, potrivit DIICOT.

Substanțe care nu produc niciun efect erau vândute drept tratamente miraculoase

Gruparea comercializa, în special în mediul online, „diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare”.

„Deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid”, potrivit DIICOT.

Substanțele, însă, nu „produc niciun efect asupra organismului uman”, arată procurorii, iar toate produsele au o compoziție similară, indiferent de boala despre care membrii rețelei spuneau că o tratează.

DIICOT: „Adevărate rețele de vânzători online”

Promovarea acestor produse era realizată în mediul online de către o companie de marketing afiliată rețelei. Pentru vânzarea produselor, existau „adevărate rețele” de vânzători virtuali care obțineau comisioane în funcție de nivelul vânzărilor.

„Li se explica noilor afiliați faptul că ei trebuie doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții completau un formular simplu în care își treceau numărul de telefon. Clienții (persoanele vătămate) erau contactați ulterior de către operatori call center, care își desfășurau activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care contribuiau la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate”, potrivit procurorilor.

În plus, membrii rețelei construiau conturi fictive pe rețelele de socializare și erau instruiți prin cursuri de perfecționare „cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false”, mai arată DIICOT.

Victimele opreau tratamentele prescrise de medici

Procurorii arată că victimele acestei rețele, oameni care sufereau de diverse boli și care cumpărau așa-zisele suplimente naturale crezând că îi vindecă, renunțau la administrarea tratamentului prescris de medici.

În același timp, rețeaua se folosea în mediul online de numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, dar și persoane fictive pe care le prezentau drept doctori în diverse ramuri medicale, pentru a convinge clienții să cumpere așa-zisele suplimente.

„Ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri”, potrivit DIICOT.

Prejudicii de peste 100 de milioane de euro. Anchetă comună a autorităților europene

DIICOT arată că membrii grupării au creat un prejudiciu față de victime de cel puțin 371 de milioane de lei, 107 milioane de euro, 1,7 milioane de leve bulgărești și 1,3 de milioane de forinți.

În plus, rețeaua este acuzată și de evaziune fiscală de TVA, cu un prejudiciu de 32 de milioane de lei la bugetul statului.

Din România au fost ridicate 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane „cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente”. Prețul mediu de vânzare, potrivit procurorilor, era de 35 de euro per unitate.

196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor au fost blocate.

Pentru această anchetă au colaborat autorități din România, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria și au fost puse în executare Ordine Europene de Anchetă și Cereri de Asistență Judiciară în 12 state, printre care și Marea Britanie, Italia, Spania sau Ucraina.

