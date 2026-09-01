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Criza citostaticelor: șeful CNAS spune că discontinuitățile de aprovizionare nu sunt imputabile Casei

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Sigla CNAS. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Casei Naţionale de asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldvan, admite că există „anumite discontinuităţi pentru anumite medicamente”, inclusiv unele prescrise pacienţilor diagnosticaţi cu diverse forme de cancer, însă susţine că „sub nicio formă nu există astfel de discontinuităţi în România din motive imputabile Casei”.

„Am recunoscut în mod foarte clar şi transparent că există anumite discontinuităţi pentru anumite medicamente, inclusiv pentru medicamentele citostatice. Astfel de discontinuităţi există nu doar în România, există în toate ţările din Uniunea Europeană şi din lum eşi astfel de discontinuităţi există în primul rând datorită unor probleme de producţie sau unor probeme pe lanţul de distrbuire. Sub nicio formă nu exisă astfel de discontinuităţi în România din motive imputabile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională fiind instituţia care se ocupă cu finanţarea şi decontarea acestor medicamente”, a declarat, marți, Horaţiu Moldovan, potrivit News.ro.

Președintele CNAS subliniază că există, la nivelul Ministerului Sănătăţii, insitituţii care se ocupă cu importul acestor medicamnete, Casa ocupându-se de plata acestora. Moldovan spune că instituţia pe care o conduce nu are atribuţii cu privire la importul acestor medicamente, acesta fiind o activitate comercială.

El subliniază că reprezentanţii pacienţilor au arătat că este vorba despre „discontinuităţi, nu de crize”.

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EXCLUSIV Șeful CNAS: Nu este o criză a citostaticelor. Există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente

Editor : B.E.

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