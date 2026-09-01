Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea”: Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 septembrie și ce documente vor putea consulta online

Pacienții vor avea acces, începând cu 1 septembrie 2026, la noi servicii digitale prin portalul „eSănătateaMea”. Prima schimbare confirmată oficial vizează formularele medicale, printre care biletele de trimitere, scrisorile medicale, recomandările pentru îngrijiri la domiciliu și certificatele de concediu medical. Platforma va reuni treptat informații despre rețete, servicii decontate și alte date înregistrate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate avertizează însă că afișarea documentelor în contul pacientului depinde de actualizarea aplicațiilor folosite de cabinete, spitale, laboratoare și ceilalți furnizori. Alte funcții anunțate, printre care portalul național de programări, vor fi introduse etapizat.

Ce este portalul „eSănătateaMea”

„eSănătateaMea” este un portal integrat în Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) dezvoltat și administrat de CNAS. Prin intermediul acestuia, persoanele asigurate vor putea consulta, în condiții de securitate, date și documente înregistrate în sistemul public de asigurări de sănătate.

Baza juridică a portalului este reprezentată de Legea nr. 157/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 20 iulie 2026. Actul normativ completează articolul 280 din Legea nr. 95/2006 și stabilește că, începând cu semestrul al doilea al anului 2026, CNAS dezvoltă, administrează și pune platforma la dispoziția asiguraților.

Legea nu fixează însă data de 1 septembrie pentru activarea integrală a tuturor componentelor. Termenul anunțat de CNAS privește, în mod expres, utilizarea componentei dedicate formularelor medicale.

Ce informații vor putea vedea pacienții

Portalul a fost descris de președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, drept un „portofel digital de sănătate”. Potrivit acestuia, platforma este structurată în 12 module sau submodule și a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi găsite și consultate cu ușurință.

Printre componentele prezentate de conducerea CNAS se numără modulul „Pachetul meu”, destinat istoricului medical disponibil în sistem, precum și o secțiune dedicată rețetelor și evidenței eliberării acestora.

Portalul va include și istoricul decontărilor, prin intermediul căruia pacientul va putea verifica consultațiile, investigațiile și alte servicii medicale plătite din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

O altă componentă, denumită „Starea Mea”, va reuni informații utile pentru monitorizarea sănătății, iar secțiunea „Nu ești singur” va pune la dispoziția utilizatorilor răspunsuri la întrebări relevante despre serviciile medicale. Sistemul va conține și informații referitoare la furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări.

Datele afișate nu trebuie confundate cu o arhivă completă a tuturor actelor medicale întocmite vreodată pentru o persoană. Informațiile disponibile vor depinde de ceea ce a fost înregistrat și transmis în sistemele CNAS, precum și de operaționalizarea fiecărui modul.

Ce documente medicale vor fi disponibile din 1 septembrie

CNAS a anunțat că începând cu data de 1 septembrie 2026 intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale Lista comunicată oficial include:

biletul de trimitere către alte specialități clinice sau în vederea internării;

biletul de trimitere pentru investigații paraclinice;

scrisoarea medicală, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu;

planul de îngrijiri pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare;

recomandarea pentru dispozitive medicale;

certificatul de concediu medical.

Astfel, un bilet de trimitere emis de medic va putea fi consultat în contul pacientului, dacă documentul a fost transmis corespunzător în sistem. Digitalizarea urmărește să reducă circulația formularelor pe hârtie și să permită furnizorului la care se prezintă pacientul să verifice documentul electronic.

Această schimbare nu înseamnă însă că toate actele tipărite dispar automat la 1 septembrie. Funcționarea noilor servicii depinde de conectarea furnizorilor și de actualizarea programelor informatice pe care aceștia le utilizează.

Cum vor putea pacienții să acceseze platforma

Pacienții vor avea nevoie de un cont securizat pentru a-și consulta datele și documentele medicale disponibile în „eSănătateaMea”. Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, a explicat faptul că identitatea utilizatorilor va putea fi verificată prin ROeID, sistemul oficial de identitate digitală administrat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Pentru crearea unei identități digitale ROeID, utilizatorul trebuie să instaleze aplicația pe un telefon mobil (Android sau IOS) și să parcurgă procedura de înrolare. Potrivit informațiilor oficiale publicate de ROeID, această etapă presupune introducerea datelor personale, fotografierea cărții de identitate, realizarea unui selfie și înregistrarea unor secvențe audio-video prin care este verificată identitatea solicitantului. Aprobarea durează, în mod obișnuit, între 24 și 72 de ore lucrătoare, însă termenul poate crește în perioadele cu un număr mare de cereri. După validarea identității digitale, ROeID poate fi utilizat pentru autentificarea în serviciile publice care au integrat acest sistem.

Înscrierea în „eSănătateaMea” nu va fi obligatorie. Persoanele care nu folosesc un telefon inteligent, nu au acces la internet sau nu doresc să utilizeze portalul vor putea interacționa în continuare cu sistemul medical prin procedurile obișnuite, potrivit conducerii CNAS.

CNAS le cere furnizorilor să își actualizeze aplicațiile

Casa Națională de Asigurări de Sănătate reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice proprii sau dezvoltate de terți necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul „eSănătateaMea”.

Pentru ca formularele medicale să fie vizibile în portalul eSănătateaMea este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător.

În acest sens, CNAS recomandă furnizorilor să ia legătura cu producătorii aplicațiilor informatice pe care le utilizează, pentru realizarea actualizărilor necesare și pentru evitarea eventualelor dificultăți tehnice în accesarea și utilizarea noilor funcționalități.

Specificațiile necesare conectării au fost publicate de CNAS în secțiunea dedicată sistemului SIUI. Potrivit instituției, dezvoltarea portalului urmărește simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative și facilitarea accesului pacienților la informațiile de care au nevoie.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că portalul „e-SănătateaMea” este complet funcțional

Întrebat despre istoricul defecțiunilor din sistemele informatice ale sănătății, Horațiu Moldovan a oferit garanții că noua platformă beneficiază de o arhitectură superioară, capabilă să facă față fluxului de date, fiind dezvoltată alături de experți în securitate cibernetica.

„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează și nu am avut semnale negative în ultimele săptămâni. Am schimbat integral infrastructura hardware și software prin proiectul PNRR de redimensionare, optimizare și standardizare. Problemele care au determinat blocajele din ultimii 20 de ani au fost soluționate. Actualizarea a fost realizată de unii dintre cei mai importanți actori din domeniu din România, cu suportul celor mai competente instituții ale statului în materie de securitate cibernetică.”, a conchis presedintele CNAS, potrivit Agerpres

Când va funcționa sistemul național de programări online

Legea nr. 157/2026 prevede și funcționarea unui portal electronic pentru programarea pacienților. Furnizorii de servicii medicale vor avea obligația de a utiliza această componentă începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2026, adică în intervalul octombrie-decembrie.

Până la acel termen trebuie derulat un proiect-pilot pentru operaționalizarea serviciului. Prin urmare, nu se poate afirma că, de la 1 septembrie, pacienții se vor putea programa online la orice cabinet, ambulatoriu sau spital din țară.

Introducerea sistemului se va face gradual, în funcție de calendarul tehnic și de conectarea furnizorilor. Unele unități medicale au deja propriile servicii de programare online, însă componenta prevăzută de noua lege urmărește crearea unui mecanism gestionat la nivel național de CNAS.

Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate

Cartea electronică de identitate este concepută pentru a putea îndeplini și rolul cardului național de asigurări sociale de sănătate. Documentul nu stochează istoricul medical al titularului, ci permite identificarea și autentificarea acestuia în sistem.

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate, care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației.”, a declarat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, citat de Agerpres

La nivelul populației va exista o perioadă în care actualele carduri de sănătate și noile cărți electronice de identitate vor fi utilizate în paralel, în funcție de documentul deținut de fiecare persoană. Această situație nu înseamnă însă că ambele documente rămân valabile simultan pentru același titular.

Legea nr. 162/2020 prevede că actualul card național de sănătate își încetează valabilitatea la data eliberării unei cărți electronice de identitate titularului său. Persoanele care nu au primit CEI vor continua să utilizeze cardul de sănătate potrivit regulilor aplicabile.

Trecerea la CEI depinde de adaptarea sistemelor medicale

Folosirea cărții electronice de identitate în locul cardului de sănătate presupune ca aplicațiile și echipamentele din cabinete, spitale, farmacii și laboratoare să permită identificarea pacientului și validarea serviciilor cu ajutorul noului document.

Cadrul legal pentru această schimbare există, însă aplicarea efectivă depinde de funcționarea infrastructurii informatice și de procedurile stabilite de autorități. Pacienții care dețin încă un card de sănătate valabil trebuie să îl păstreze și să îl utilizeze până când primesc CEI sau până când CNAS comunică alte instrucțiuni aplicabile situației lor.

Prin urmare, 1 septembrie marchează activarea componentei referitoare la formularele medicale, nu dispariția generală a cardurilor și nici introducerea simultană a tuturor serviciilor anunțate. Extinderea portalului „eSănătateaMea” se va realiza etapizat.

Editor : C.S.