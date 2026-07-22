Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a declarat că Spitalul „Marie Curie” este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor. „Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a spus ministrul.

Întrebat despre situația de la Spitalul „Marie Curie”, unde Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea Secției ATI Neonatală cu cinci paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce opt asistenți au anunțat că pleacă, ministrul a afirmat că a promovat memorandumul privind deblocarea posturilor.

„«Marie Curie» este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a declarat el.

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre memorandumul care nu a intrat în ședința de Guvern săptămâna trecută și a rămas blocat, ministrul a spus că această întrebare trebuie adresată la Ministerul de Finanțe.

Cseke Attila a mai afirmat că speră ca memorandumul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi.

Editor : C.S.