Live TV

Video Cseke Attila: 22 de posturi pentru Spitalul „Marie Curie” așteaptă aprobarea Guvernului. Puteau fi deblocate și până acum

Data publicării:
Cseke Attila.
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a declarat că Spitalul „Marie Curie” este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor. „Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a spus ministrul.

 

Întrebat despre situația de la Spitalul „Marie Curie”, unde Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea Secției ATI Neonatală cu cinci paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce opt asistenți au anunțat că pleacă, ministrul a afirmat că a promovat memorandumul privind deblocarea posturilor.

„«Marie Curie» este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a declarat el.

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre memorandumul care nu a intrat în ședința de Guvern săptămâna trecută și a rămas blocat, ministrul a spus că această întrebare trebuie adresată la Ministerul de Finanțe. 

Cseke Attila a mai afirmat că speră ca memorandumul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.
Olguța Vasilescu susține că ar reuși să formeze o majoritate dacă ar fi desemnată premier. Ce spune ea, întrebată despre voturile AUR
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu vrea desecretizarea discuțiilor de la Cotroceni: Ar fi bine ca românii să vadă ce îşi asumă liderii politici
Nou născut în incubator,
Spitalul „Marie Curie” suspendă cinci paturi la ATI Neonatală după plecarea a opt asistenți. Medic: „A devenit un haos”
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Controverse privind situația juridică a legii salarizării, blocată de CAB. Ce spun Tudorel Toader și Daniel Fenechiu despre soluții
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării bate pasul pe loc: unde s-au blocat discuțiile purtate de reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR la Cotroceni (surse)
Recomandările redacţiei
Sonde petroliere la apus
România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute...
Ilie Bolojan.
Bolojan susține amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe...
Președintele Donald Trump.
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu cere „revolta societății” pentru modificările propuse de...
Ultimele știri
Parlamentul bulgar a aprobat desfăşurarea a până la 8 aeronave-cisternă americane KC-135 şi a 250 de militari la baza aeriană Bezmer
Guvernul monitorizează prețul carburanților după ce Kazahstanul a oprit transportul de țiței prin CPC. Darău: „Vom căuta soluții”
Directorul general al TAROM a fost revocată din funcție. Motivele care au stat la baza deciziei (Surse)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva...
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară. Ce nume a primit fetița lui și a Nadiei Ferreira
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Florin Negruțiu: „Un agent AI a evadat și a atacat o companie”. Ce urmează pentru omenire?
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...