Sorin Grindeanu vrea desecretizarea discuțiilor de la Cotroceni: Ar fi bine ca românii să vadă ce îşi asumă liderii politici

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că va cere desecretizarea discuțiilor pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan și cu liderii partidelor din fosta coaliție, afirmând că românii ar fi bine să vadă ce își asumă liderii politici la întâlnirile oficiale și ce spun ulterior în public.

Sorin Grindeanu a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă a cerut în ultima perioadă la Palatul Cotroceni ca discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele şi liderii partidelor să fie desecretizate.

„O să cer la prima întâlnire. La toate. Pentru că eu cred că românii ar fi bine să vadă ce îşi asumă liderii politici la întâlnirile oficiale şi după ceea, ce spun public. Sigur, nu depinde de mine, depinde de Administraţia Prezidenţială, dar asta nu înseamnă că n-aş fi de acord cu treaba asta”, a spus el.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, recent, după negocierile cu partidele pentru găsirea unei majorităţi, că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar ulterior PNL şi-a schimbat poziţia.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost acuzat de mai mulţi lideri social-democraţi că a minţit, anunţând că PNL va susţine un guvern PSD.

Bolojan a răspuns, arătând că liberalii nu au promis „un cec în alb” pentru Sorin Grindeanu în vederea ieşirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.

„Nu am ajuns la un acord”, a transmis Bolojan, afirmând că, de fapt, liderul PSD voia chiar asta – un cec în alb, pe care liberalii nu sunt dispuşi să-l ofere. „Ne-am mai fript”, a mai declarat Bolojan.

Editor : C.S.