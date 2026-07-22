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Video „O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile

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O femeie care cerșea în scaun cu rotile, pe o stradă din București, a fost găsită la câțiva metri de mașina de lux a mamei ei. Foto: Captură video
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Atenție cui dați bani stradă! O sesizare de cerșetorie în Sectorul 6 a dus direct la un BMW X5 și la suspiciuni de exploatare, atrage atenția Poliția Locală Sector 6, care a descoperit un posibil caz de exploatare a unei persoane cu dizabilități pe străzile din București.

O femeie în scaun cu rotile, care cerșea pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, a atras atenția polițiștilor locali. În apropiere de locul unde tânăra cerșea, era parcată o mașină de lux care s-a dovedit că aparține chiar mamei tinerei.

„O sesizare de cerșetorie pe străzile Sectorului 6 a scos la iveală o realitate mult mai profundă și suspectă, datorită spiritului de observație al colegilor noștri de la Poliția Locală Sector 6. Aflați în teren, băieții din patrula de intervenție nu s-au limitat doar la o legitimare de rutină a unei femei care apela la mila publicului. Lăsată ore în șir în soare, femeia părea victima perfectă a vulnerabilității. Însă vigilența polițiștilor a schimbat complet cursul verificărilor. Detaliul care a făcut diferența. Mergând un pas mai departe, patrula a observat un autoturism BMW X5 parcat în imediata apropiere. În urma verificărilor amănunțite, a ieșit la iveală un detaliu izbitor: proprietarul bolidului de lux este chiar mama femeii care cerșea în plin soare. Mai mult, ambele au exact aceeași adresă de domiciliu în județul Bacău. Această coincidență ridică suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile prin cerșetorie” a transmis Poliția Locală Sector 6 pe pagina de Facebook.

Poliția Locală Sector 6 a sesizat Secția 22 de Poliție pentru a prelua ancheta și a continua cercetările. De asemenea, s-a solicitat și ajutorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) pentru a evalua situația femeii și a-i oferi sprijinul necesar.

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Editor : A.P.

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