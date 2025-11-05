Live TV

Cum va funcționa și când va fi gata noua platformă informatică a CNAS. Mesajul lui Moldovan pentru medicii care se plâng de blocaje

Card de sanatate de la CNAS - digi24.ro
Foto: CNAS

Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că sistemul cu care lucrează zilnic mii de medici de familie riscă să intre din nou în colaps. Blocajul iminent, susține acesta, după ce în ultima perioadă doctorii au reclamat probleme care fac aproape imposibilă emiterea rețetelor pentru pacienți. Platforma e depășită și nu mai face față volumului uriaș de date și accesări pentru cei 18 milioane de pacienți care beneficiază de servicii medicale decontate de stat. În paralel, CNAS lucrează la aplicarea unui nou sistem, mai modern, mai accesibil, a spus la Digi24 președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

De săptămâni bune, medicii se plâng mai mult ca niciodată că sistemul se blochează. Nu e o problemă nouă. Sistemul pe care acum se bazează e aproape la pământ.

„Noi recunoaștem că există această problemă și de aceea facem o nouă platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate. Acest sistem funcționează de aproape 20 de ani. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate din românia are șase componente. Componenta principală, coloana vertebrală este SIUI. Acesta are 18 ani. A fost conceput pentru un număr de 18.000 de furnizori de servicii medicale care existau la momentul respectiv. Astăzi sunt 32.000 de furnizori. A fost conceput acest sistem ca să opereze simultan 6000 de operatori - sau 6000 de accesări simultane, astăzi avem momente în care avem peste 7500, pentru că noi vedem totul în timp real. Mai avem și chestiuni care duc la o reacție în lanț, la un cerc vicios, În momentul în care apare o încetinire a activității, al feedback-ului pe care îl primește medicul de la platformă, vine al doilea clic, al treilealea clic, al 100-lea click, care nu fac nimic altceva decât să-i pună pe ceilalți furnizori în așteptare”, a explicat Moldovan.

„Fiind conceput la nivelul anului 2006-2008 pe o infrastructură hardware existentă atunci, pe o infrastructură software existentă atunci, lucrul ăsta nu mai corespunde realității. Timpul de răspuns de la câteva milisecunde a ajuns la 9 minute pentru un fișier, să spunem, pe care un utilizator îl încarcă.

Aceste blocaje apar periodic tocmai în situații de genul ăsta. În toată luna octombrie, la Alba s-au încărcat 175 de fișiere de raportări, iar în 5 zile din luna noiembrie s-au încărcat 111. Deci 63% din activitatea unei luni a fost concentrată în 5 zile. Mai mult decât atât, avem furnizori care accesează - și am datele de astăzi, un furnizor a avut 11.423 de accesări astăzi.

Recunoaștem că avem această problemă. Eu vreau să le transmit medicilor, furnizorilor de servicii medicale, să-i asigur de faptul că vom prelungi funcționarea offline, de fapt, un hibrid între offline și online, cum este acum, atât timp cât este necesar și vom da timp suficient ca să poată să-și facă validările, ca să poată să își primească banii pentru cazurile pe care le fac în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât să nu punem presiune mai mare pe acest sistem profund alterat, care nu mai corespunde realității”, a spus șeful CNAS.

El a spus că este în lucru un sistem informatic nou.
„Avem un proiect foarte ambițios, pentru că ne-am propus să facem efectiv într-un an jumate o platformă mamut, cea mai mare platformă informatică din România, și s-o facem nu în 4-5 ani, timp în care au făcut alte țări, s-o facem într-un an și jumătate. La mijlocul anului viitor, un proiect de 100 de milioane de euro, prin PNRRR, se va finaliza. Acest proiect înseamnă o digitalizare absolut totală a sistemului de asigurări sociale din România. Digitalizăm tot, dispare toată hârtia, dar până atunci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem în momentul de față ca să-l facem funcțional. Și vreau să asigur încă o dată medicii că dacă va fi nevoie, să extindem munca offline, până când noul pas va deveni realitate, o vom face”, a mai spus Moldovan.

El a adăugat că platforma nouă se va putea utiliza de către medici inclusiv de de pe o tabletă sau de pe telefonul mobil.

„Se construiește pe cu totul și cu totul alte principii pe tehnologia anului 2025”, a adăugat el.

