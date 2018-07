Dezinteres din partea Ministerului Sănătății pentru o terapie care ar alina durerea multor pacienți

Mii de români ar putea beneficia de un tratament, pe care unii îl consideră revoluționar și care în orice caz este util în cancer, epilepsie, scleroză multiplă, stres posttraumatic sau boala Parkinson. Însă legislaţia vagă din România face ca acesta să lipsească de pe piaţă. Este vorba de controversatul canabis medicinal. Care sunt argumentele în favoarea acestui tratament şi de ce lipseşte totuşi de pe piaţa din România?

Cancerul, durerea cronică, epilepsia sau boala Parkinson sunt doar câteva din afecţiunile care ar putea fi ameliorate cu ajutorul unui medicament cu un potenţial uriaş. Este vorba de canabisul medicinal. Chiar dacă, în teorie, este legal pe teritoriul României, pacienţii români nu au acces la acest tratament.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: În România, legea e aşa un pic în ceaţă. Există o legislaţie foarte bine pusă la punct atât în România, cât şi în Europa, pe utilizarea canabisului în scop industrial sau alimentar. Când vine vorba de utilizarea canabisului în scop medicinal, nu mai există nimic.

Canabisul, util în chimioterapie.

În 2009, durerile insuportabile l-au adus pe Lucian la camera de gardă a unui spital bucureştean. Investigaţiile au arătat că avea cancer testicular, cu metastaze la plămâni şi la gât. A refuzat, iniţial, tratamentul şi a apelat la metode alternative. Starea lui s-a agravat rapid.

„În 2010, în noiembrie, am ajuns în stare foarte gravă la Spitalul de Urgenţă. Şi, medicii au zis, mai mult mort decât viu. Au urmat nu mai puţin de şase cicluri de chimioterapie. Un adevărat chin din cauza efectelor adverse. Sunt exact simptomele otrăvirii: se umple abdomenul, capul, cade tot părul, încep să cadă unghiile şi când mă refer la păr, la tot părul, de peste tot, sprâncene, gene, nimic nu mai există. Plus starea care te împinge la... Te gândeşti să-ţi pui capăt zilelelor”, mărturisește Lucian.

A reuşit să suporte tratamentul contra cancerului, doar pentru că a aflat la timp de uleiul de canabis.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Faci chimioterapie şi ştim cu toţii că de la chimioterapie vomiţi tot ce mănânci a doua zi. E, canabisul inhibă această stare de rău, inhibă acea amorţeală pe care o are, nu ştiu dacă ştiţi, dar după ce ai făcut o doză de chimioterapie, tu nu mai simţi gust, nu mai simţi miros, nu mai simţi nimic, pentru că eşti otrăvit. Canabisul blochează efectele aceastea secundare.

Pacienţii aduc canabisul din afara ţării

„Erau două variante: să mi-l aducă cineva în România şi ar fi riscat foarte mult, probabil că şi eu, sau să merg unde începuse să fie legal. Şi am luat luni de zile, am mers în Cehia, în Slovacia, în Ungaria. Şi m-a pus pe picioare, mi-a revenit pofta de mâncare, am început să fiu ca înainte”, povestește Lucian.

Astăzi, Lucian este vindecat. Aşa că s-a decis să vorbească public despre asta. Ar vrea ca şi alţi pacienţi bolnavi de cancer să poată beneficia de această terapie de susţinere. Însă în farmaciile din România lipsesc produsele pe bază de canabis şi numai o mână de medici ar fi dispuşi să-l prescrie, pentru că nu au informaţiile şi experienţa cu acest medicament.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Dacă mă întrebaţi pe mine dacă există, se poate cumpăra de undeva canabis medicinal din România, răspunsul e nu. Oamenii au acces pentru că acum e circulaţie liberă în Europa şi de-acolo pot veni. Adică consiliez pacienţi pe administrare de canabis care şi-au luat produsul respectiv din ţările unde e legal.

19 state europene, 29 de state din SUA, Israel, Australia şi Canada permit tratamentul cu canabis medicinal pentru pacienţii cu cancer, epilepsie, scleroză multiplă sau stres posttraumatic şi alte zeci de afecţiuni.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Israelul e prima ţară din lumea asta care a legiferat tratamentul cu canabis, în 1990. Când noi ieşeam din comunism, ei dădeau canabis medicinal la pacienţi, pentru că au văzut că funcţionează.

România nici nu interzice în prezent canabisul medicinal, dar nici nu a reglementat cadrul pentru folosirea acestui tratament. Legea spune că o eventuală autorizaţie de punere pe piaţă se obţine cu dosare groase depuse la două ministere: al Agriculturii şi al Sănătăţii. Fiecare cu propriile criterii. Pentru că uleiurile de canabis din alte ţări nu au statut de medicament aici, Ministerul Sănătăţii cere studii clinice făcute în România.

Prof. dr. Florinel Bădulescu, preşedintele comisiei de oncologie Ministerul Sănătăţii: Dacă el va fi înregistrat pe o anume doză, ritm, tot, propuse de cei care derulează studiul şi care fac aceste memorii...Ei îşi încheie studiul într-un an, trag concluzii şi cer aceste concluzii să fie aplicate la nivelul ţării, perfect.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Eu am încercat aducerea acestui ulei, conform legislaţiei medicamentului în România şi, din păcate, n-am putut, pentru că nicăieri în România el nu figurează ca medicament. Şi e destul de complicat, durează undeva la 7-8 ani de zile să ţii toată procedura în aşa fel încât să ajungă să aibă autorizaţie de punere pe piaţă.

Dezinteres din partea Ministerului Sănătăţii

Pentru comisia de oncologie a Ministerului Sănătăţii, canabisul medicinal nu este, pur şi simplu, o prioritate.

Prof. dr. Florinel Bădulescu, preşedintele comisiei de oncologie Ministerul Sănătăţii: Legat de canabis, în acest moment, sincer să vă spun, avem cu ce trata durerea în ţară. Nu pot să mă ocup de 0,01%, când eu nu mi-am rezolvat procentul mare. Deci nu simt lipsa lui în acest moment, am alte lipsuri mari.

În creier există receptori de canabinoizi care controlează aspecte precum intensitatea durerii, a foamei, parametri legaţi de starea psihică. Canabisul diferă de alte medicamente tradiţionale, prin faptul că validarea, în cazul diferitelor boli, vine de la pacienţi, nu din cercetări. Aşa au apărut mai întâi ceea ce medicii numesc dovezi anecdotice, cum că ar putea inclusiv să vindece cancerul. Însă studiile pentru probarea acestei ipoteze sunt încă la început şi nu poate fi trasă o concluzie certă.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Majoritatea studiilor care sunt sunt ori retrospective pe consumatori ilegali, pentru că în majoritatea ţărilor a fost ilegal consumul până de curând, ori s-au făcut pe loturi foarte mici şi d-asta nu se spune că cannabisul vindecă cancerul.

Ceea ce s-a dovedit deja, în oncologie, este că uleiul de canabis acţionează foarte eficient drept terapie adjuvantă. Reduce efectele secundare ale chimioterapiei, deci creşte rata de aderenţă la tratament a pacienţilor.

România ratează ocazia de a folosi această substanţă în folosul pacienţilor.

Prof. dr. Florinel Bădulescu, preşedintele comisiei de oncologie Ministerul Sănătăţii: Eu nu cred că asta este problema mea acuma, eu recomand pacientului acel tratament pentru durere, la care simptomele lui răspund şi mai ales ţin cont şi de doză, şi de timp, şi de ritm.

Suplimente cu CBD disponibile pe piaţa din România

Planta conține 60 de compuși chimici, dar principalul compus este un canabinoid numit THC. Cânepa comună mai conține și CBD, un canabinoid fără efecte psihoactive, utilizat ca supliment alimentar, cu rol antipsihotic, anticonvulsiv şi neuroprotector. În România există doar uleiuri cu CBD, vândute ca suplimente alimentare. Fără THC, bună parte din efectele benefice pentru sănătate ale canabisului se pierd.

Dr. Costin Militaru, medic generalist: Este o problemă, pentru că astea două merg cumva sinergic. Uleiul ăsta funcţionează folosind sistemul endocanabinoid. Sistemul endocanabinoid nu e ca un asfalt care arată la fel de la un capăt la altul al şoselei. Unele organe au mai mulţi receptori care atrag CBD-ul, unele au mai mulţi receptori care atrag THC-ul. Şi d-asta e foarte important să existe şi unul, şi altul.

Până va fi disponibil un produs pe piaţa românească, pacienţii pot găsi medicamentul doar în afara ţării.

(Reporter: Alexandra Nistoroiu)

