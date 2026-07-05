Cercetătorii au descoperit o metodă care detectează bolnavii de cancer care dezvoltă efecte secundare grave la imunoterapie

Oamenii de ştiinţă din Australia au dezvoltat un instrument digital care poate să îi identifice rapid şi cu mare acurateţe pe acei pacienţi cu cancer care au dezvoltat un efect secundar grav în urma imunoterapiei, arată un studiu publicat recent.

Specialiştii de la Peter MacCallum Cancer Center din Melbourne au creat un „fenotip digital” verificat de medici clinicieni, un algoritm computerizat care utilizează date preluate din dosarele medicale electronice pentru a detecta colita asociată imunoterapiei.

Acest tip de colită este o afecţiune inflamatorie intestinală care afectează până la 50% dintre pacienţii care primesc imunoterapie cu inhibitori ai punctelor de control imunitar, a precizat centrul oncologic într-un comunicat preluat de Xinhua, potrivit Agerpres.

Autoarea principală a studiului, Jasmine Teng, medic specializat în boli infecţioase în cadrul centrului, a declarat că noul instrument înlocuieşte revizuirile manuale ale cazurilor, care necesită multă muncă, cu o metodă rapidă şi reproductibilă, care îi identifică pe pacienţii afectaţi de colită cu o precizie ridicată.

„Acest instrument reprezintă un pas important în modul în care putem valorifica potenţialul datelor ce există deja în sistemul nostru de sănătate”, a explicat Jasmine Teng.

„Dacă putem identifica biomarkerii care prezic cine va dezvolta colită asociată imunoterapiei, atunci putem colabora cu pacienţii şi cu echipele lor medicale pentru a personaliza regimul de imunoterapie sau pentru a îmbunătăţi gestionarea precoce a acestui efect secundar”, a mai spus ea.

Identificarea mai eficientă, la scară largă, a pacienţilor care suferă de colită asociată imunoterapiei va permite noi cercetări şi perspective clinice care în trecut erau imposibile, a adăugat Jasmine Teng.

Editor : B.P.