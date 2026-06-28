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Prințesa Kate a escaladat cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie în 24 de ore pentru a sprijini bolnavii de cancer

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Princess of Wales' new video announcing that she completed chemotherapy treatment.
Prințesa Kate, alături de familie, după încheierea chimioterapiei. Foto: Profimedia Images
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Kate, prinţesa de Wales, a anunţat, duminică, că a escaladat cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie în 24 de ore pentru a strânge fonduri pentru o organizaţie caritabilă dedicată luptei împotriva cancerului şi „ca o ocazie de a explora viaţa dincolo de diagnostic şi de a da ceva înapoi”, relatează Reuters.

Kate, în vârstă de 44 de ani, soţia moştenitorului tronului, prinţul William, se află în remisie după ce a urmat un tratament de chimioterapie pentru o formă de cancer a cărei natură nu a fost dezvăluită şi, deşi şi-a reluat îndatoririle regale, a vorbit despre impactul pe care boala l-a avut asupra ei şi familiei sale.

Într-o postare pe canalele sale oficiale de social media, Kate a precizat că în acest weekend a finalizat „Three Peaks Challenge” – escaladând Scafell Pike, Ben Nevis şi Snowdon, cele mai înalte vârfuri din Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor – într-un interval de 24 de ore.

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Ea a spus că scopul a fost acela de a sublinia importanţa îngrijirii holistice şi de a strânge fonduri pentru organizaţia caritabilă The Royal Marsden Cancer Charity, care susţine activitatea spitalului unde a urmat luni întregi de tratament.

„M-am angajat în provocarea «National Three Peaks Challenge», nu doar ca pe o provocare fizică, ci ca pe o şansă de a explora viaţa dincolo de diagnostic şi de a da ceva înapoi”, a spus ea. „Royal Marsden este un loc care are o mare importanţă pentru mine şi a cărui îngrijire şi expertiză schimbă viaţa atâtor oameni.”

Kate a urmat un ciclu de chimioterapie preventivă după ce o intervenţie chirurgicală abdominală majoră, efectuată în 2024, a scos la iveală prezenţa unei forme nespecificate de cancer; de atunci, ea a transmis mesaje personale despre impactul pe care această boală l-a avut asupra ei şi familiei sale.

„Împreună, putem fi alături de toţi cei care îşi trăiesc viaţa cu cancer, asigurându-ne că nimeni nu se confruntă cu această boală simţindu-se ignorat sau lipsit de sprijin”, a spus ea în mesajul de duminică.

„Cancerul afectează fiecare aspect al vieţii unei persoane, nu doar sănătatea fizică. Persoanele care trăiesc cu cancer se confruntă cu provocări complexe de natură fizică, psihologică, emoţională şi socială, care pot influenţa în mod direct modul în care se vindecă, îşi revin şi îşi trăiesc viaţa după diagnostic.”

Editor : M.I.

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